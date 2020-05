Radebeul

Die Bauarbeiten auf der Meißner Straße in Radebeul sind fast fertig. Zur Anbindung des zweiten neuen Straßenbahngleises verkehrt die Straßenbahnlinie 4 ab Montag um 4.15 Uhr von Dresden kommend nur bis zur Wendeschleife Radebeul-Ost. Richtung Radebeul-West, Coswig und Weinböhla sind Busse als Ersatzverkehr unterwegs. Nach der Fertigstellung voraussichtlich Ende Juni kann die Straßenbahnlinie 4 wieder in beiden Richtungen von und nach Weinböhla verkehren. Mit Ende der Arbeiten sind die Haltestellen „Zillerstraße“ und „Dr.-Külz-Straße“ in Radebeul barrierefrei zugänglich.

