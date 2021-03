Bannewitzer Bauzentrum Mobau Müller baut Standort in Hänichen aus

Bannewitz

Das alteingesessene Bauzentrum Mobau Müller will in die Zukunft investieren und für rund fünf Millionen Euro den Standort an der B170 im Bannewitzer Ortsteil Hänichen modernisieren und ausbauen.

Dass dieser Plan Wirklichkeit werden kann, dafür hat der Gemeinderat Bannewitz in seiner jüngsten Sitzung die Weichen gestellt. Nach vielen kritischen Diskussionen im Vorfeld vor allem zur verkehrlichen Erschließung seien sowohl die Abwägung als auch der Satzungsbeschluss nun einstimmig angenommen worden, so der Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse.

Gegründet 1931

Für den großen Kubus, den die Firma Mobau errichten will, werde bis Ende März auf Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes eine Baugenehmigung beantragt. Das Unternehmen hofft, im Juni mit dem Bau beginnen zu können.

Das heutige Bauzentrum Mobau wurde 1931 an seinem heutigen Standort von Albin Curt Müller „als Farben- und Mineralölhandel mit Tendenz zu Baustoffen“ gegründet, blickt Patrick Herold in die Geschichte. Er und seine Schwester Jacqueline Sluka sind die Urenkel von Albin Curt Müller und führen die Geschäfte. Gemeinsam mit der Mutter sind sie auch Gesellschafter.

Bereits die Tochter des Firmengründers habe das Unternehmen nach Kriegsende zu einem Vollsortimenter im Baustoffhandel weiterentwickelt, erzählt Patrick Herold. Der Betrieb sei auch zu DDR-Zeiten im Familienbesitz geblieben und nicht verstaatlicht worden. „Wir haben die privaten Häuslebauer mit Baustoffen versorgt.“ Heute seien etwa 80 Prozent der Kunden Gewerbetreibende.

Beratung als Vorteil

„Wir wollen mehr Privatkunden gewinnen“, benennen Patrick Herold und Jacqueline Sluka das Ziel. Sie sind überzeugt, dass sie mit einem breit gefächerten Angebot an Baumaterialien für Haus und Garten – in Kombination mit einer attraktiven Ausstellung und individueller Beratung – gegenüber dem Online-Versand punkten können. „Beratung ist unser Kerngeschäft. Wir können unseren Kunden Lösungsvorschläge für ihr Vorhaben anbieten“, wirbt die Leitung des Unternehmens.

Mit dem geplanten Umbau an der Dresdner Straße soll die verschachtelte Gebäudestruktur in Etappen verschwinden und einem klar strukturierten Gebäudekomplex weichen. Und das bei laufendem Betrieb.

Möglich wird das, weil ein benachbartes Grundstück erworben werden konnte. Aus gegenwärtig 300 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen 800 Quadratmeter werden. Hinzu kommen 1200 Quadratmeter überdachte Freifläche mit 150 Quadratmetern Warmlager und 1400 Quadratmetern Lager im Freien. Auch eine Betontankstelle, wo man sich selbst kleine Mengen Fertigbeton abholen kann, will die Mobau künftig anbieten. Und eine attraktive GalaBau-Ausstellung.

Das Verkaufsgebäude soll bereits in diesem Jahr fertig werden. Der Abschluss der Gesamtbaumaßnahme ist für Ende Februar/Anfang März 2023 geplant.

Zufahrt über B 170

Die Zufahrt zum Baustoffkontor wird von der B170 aus erfolgen. Die Ausfahrt für Lkw und alle Fahrzeuge, mit denen Baustoffe abgeholt werden, ist auf dem Pulverweg. Von dem aus geht es dann wieder auf die B 170.

Dass dieser Bereich ausgebaut werden muss, liegt auf der Hand. Zumal gleich gegenüber an der Ecke B 170/Pulverweg auch der Konsum nach Ostern mit dem Bau einer Filiale beginnen will, so der Bannewitzer Bürgermeister.

Der nächste Schritt sei jetzt der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bannewitz und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) blickt Christoph Fröse in die Zukunft. Ziel sei, dass die Gemeinde im Auftrag der Lasuv möglichst zeitnah Planung und Umsetzung in Gang bringen könne.

Zunächst gibt es aber eine Interimslösung, erklärt der Bannewitzer Bürgermeister. „Die Ausfahrt vom Pulverweg auf die B170 wird verbreitert. Die Mobau stellt dafür die Fläche zur Verfügung, wird auch die Verbreiterung durchführen und finanzieren.“ Des Weiteren halte das Bannewitzer Unternehmen auf seinem Grundstück parallel zur B170 einen Streifen für eine eventuelle Verbreiterung der B170 frei. Die steht aber gegenwärtig noch nicht auf der Agenda.

