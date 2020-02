Förderverein will Schloss Nöthnitz aus dem Dornröschenschlaf holen

Bannewitz

Schloss Nöthnitz am Stadtrand von Dresden ist kulturhistorisch ein Schatz. Aber zu wenige hierzulande wissen das, bedauert Irmela Werner, die ehemalige Leiterin der Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e.V.. Komme die Rede auf Johann Joachim Winckelmann, zucken die meisten ahnungslos die Schultern.

Namen von Bünau und Winckelmann sind eng mit Schloss verbunden

Irmela Werner hat durch partnerschaftliche Beziehungen der Musikschule nach Italien selbst erlebt, wie dagegen die Italiener in Verzückung geraten, wenn Sie hören, dass Schloss Nöthnitz in Deutschland die einzige erhaltene Wirkungsstätte von Johann Joachim Winckelmann ist.

Denn der gebürtige Stendaler gilt als der Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und der Modernen Kunstgeschichte und als geistiger Wegbereiter des Klassizismus im europäischen Raum, inspirierte Goethe und Schiller. Der Schriftsteller und Antiquar wirkte viele Jahre bis zu seiner Ermordung in Italien, wurde vom Papst sogar zum Oberaufseher aller Altertümer von Rom berufen.

General Moreau wurden hier die Beine amputiert

Schloss Nöthnitz beherbergte zudem im 18. Jahrhundert die damals berühmte Bibliothek des Reichsgrafen Heinrich von Bünau, die später zum Grundstock der heutigen Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden wurde. Und General Jean-Victor Moreau, der 1813 bei der Schlacht bei Dresden schwere Verletzungen erlitt, wurden in einem Zimmer des Schlosses beide Beine amputiert.

Es gibt also vieles, was man an diesem geschichtsträchtigen Ort einer breiten Öffentlichkeit nahebringen könnte und müsste. Das findet jedenfalls der Förderverein, der am 30. März 2019 gegründet wurde. Er will sich für die kulturelle und öffentliche Nutzung des Schlosses Nöthnitz und des Schlosskomplexes engagieren. Aber das kann er natürlich nur, wenn der Besitzer der Schlossanlage das ebenfalls will.

Blutjunger Schlossherr mit viel Verantwortung

Schlossherr Jan Horsky ist noch nicht mal Mitte 20. „Er hat das Schloss und weitere Immobilien in Tschechien sowie in Österreich 2012 im Alter von 16 Jahren nach dem Tod seines Vaters Jan Horsky Senior – einem deutsch-tschechischen Unternehmer – geerbt“, weiß Jürgen Voitel, Mitinitiator und Vorsitzender des Fördervereins Freunde Schloss Nöthnitz e.V.

Der 70-jährige pensionierte Telekommanager wohnt in Possendorf und hat, wie er sagt, versucht, den jungen, aus seiner Sicht unerfahrenen Schlossherren zu beraten und zu unterstützen. Und zwar unentgeltlich. Denn an der unter Denkmalschutz stehenden Schlossanlage ist baulich sehr viel zu tun. Das Haupthaus macht optisch noch einigermaßen etwas her. Aber ringsum stehen nur Ruinen. „Ein Fass ohne Boden“, so die Meinung von Jürgen Voitel.

Fördermittel für Dachsanierung organisiert

Er knüpfte Kontakte, führte Gespräche, erklärte, organisierte. Im Ergebnis dieses Zusammenwirkens mit Jan Horsky starten nun am 10. Februar Bauarbeiten „mit Fördermitteln von Land und Bund und einem kleinen Anteil des Schlossherren“, freut sich der pensionierte Bundesbeamte.

„Die Vorbereitungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Wir haben die Stufen und die Delfter Fliesen im Treppenhaus mit Holz verkleidet, um sie zu schützen“, erzählt Rainer Stiewe. Er ist mit seinem Architekturbüro „Planungsteam Freital“ im Schloss Nöthnitz Mieter, kennt sich also bestens aus im Gebäude und hat den Hut für die Bauarbeiten auf.

Die umfassen die denkmalgerechte Sanierung der Dächer vom Quergebäude des Schlosses, des großen Turmes und der beiden kleinen Ecktürme. „In diesem Zusammenhang werden wir eine Reihe von konstruktiven Bauteilen erneuern“, erklärt Rainer Stiewe.

Gauben aus DDR-Zeiten werden zurückgebaut

Beim Hauptdach werden die zu DDR-Zeiten errichteten Gauben wieder zurückgebaut. Die Dächer bekommen eine Schieferdeckung und auch den Zierrat, der die Dachlandschaft ausgemacht hat. Gemeint sind damit Ziergitter, die Wetterfahne und Schornsteinaufsätze aus Keramik. „Wir rechnen, dass wir im Juli mit den Arbeiten fertig sind“, so Rainer Stiewe.

Der Förderverein unterdessen will mit Jan Horsky jetzt bis Ende März endlich eine Kooperationsvereinbarung abschließen, ohne die eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich ist. Immerhin ist der Verein gewissermaßen in Vorleistung gegangen, hat sehr erfolgreich den Tag des offenen Denkmals mit 1200 Besuchern organisiert und in diesem Zusammenhang auch erste Spendenmittel fürs Schloss eingeworben.

Jetzt kommt es auf Vereinbarung mit dem Schlossherren an

Doch damit das Engagement weitergehen kann, müssen Rahmenbedingungen fair und auf Augenhöhe geregelt werden. Irmela Werner, die 2. Vorsitzende des Fördervereins, ist optimistisch, dass es zur Unterzeichnung eines Vertrages kommt.

Sicher sei das nicht, denn in den vergangenen Wochen habe es Missstimmungen gegeben, u.a. was Haftungs- und Versicherungsfragen betreffe, ist jedenfalls die Meinung von Jürgen Voitel. Er will im Förderverein weiter mitarbeiten, aber sich vom Vorstand zurückziehen. „Ich kann mit dem Misstrauen des Schlossherren gegenüber dem Verein nicht umgehen. Das ist keine Basis für eine Zusammenarbeit.“

Von Catrin Steinbach