Coswig

Bahnreisende zwischen Leipzig und Dresden müssen sich ab Freitagabend auf Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr einrichten. Betroffen sind auch Pendler im Landkreis Meißen zwischen Riesa und Coswig.

Die Deutsche Bahn baut den Streckenabschnitt Bogendreieck Zeithain–Abzweig Leckwitz für Geschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometer aus. Seit vergangenen Oktober wurde der Ausbau vorbereitet, nun geht es richtig los, teilte die DB AG mit. Bis zum Abend des 21. Septembers wird ein Gleis technisch so umgebaut und angeschlossen, dass für anderthalb Jahre der gesamte Zugverkehr in beiden Richtungen über diesen einen Schienenstrang laufen kann. Bis Dienstagabend wird der „Saxonia“-Regionalexpress zwischen Priestewitz und Riesa durch Busse ersetzt. Auch die Züge der Mitteldeutschen Regiobahn der Linie Chemnitz– Elsterwerda werden zwischen Riesa und Wülknitz mit Ersatzbussen gefahren.

Regionalbahnen zwischen Dresden – Elsterwerda ab 20. September wieder planmäßig

Die ICE-Züge der Linie Dresden–Frankfurt/Main fallen vorübergehend zwischen Dresden und Leipzig aus. Die IC-Züge der Linie Dresden–Köln werden mit abweichenden Fahrzeiten über Elsterwerda umgeleitet und halten nicht in Riesa. Ab Dienstagabend wird der gesamte Reiseverkehr bis April 2023 wieder über das dann einzige temporäre Gleis auf der Stammstrecke abgewickelt. Ab 2024 soll auch das zweite Gleis für die höheren Geschwindigkeiten hergerichtet werden. In Glaubitz werden zwei bisherige Bahnübergänge durch Eisenbahnüberführungen ersetzt. Erst mit dem Wegfall der niveaugleichen Übergänge ist eine Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern gesetzlich möglich. Derzeit kommen aber nur ICE-Züge für diese Geschwindigkeiten infrage. Doppelstock-IC- und Regionalexpresse schaffen maximal 160 Kilometer je Stunde.

Vom 28. September an bietet die Bahn nach Voranmeldung an einem Info-Punkt in Glaubitz Sprechstunden für Anlieger an. Erleichterungen gibt es für Pendler auf der linkselbischen Eisenbahnstrecke zwischen Coswig und Dresden über Cossebaude. Dort sollen ab 20. September der Busersatzverkehr entfallen und die Regionalbahnen der Linie Dresden – Elsterwerda wieder planmäßig fahren. Die Bahn hatte in den vergangenen viereinhalb Monaten die Strecke auf sechs Kilometern zwischen Radebeul-Naundorf und Cossebaude bei Totalsperrung saniert, unter anderem den Schotter und die Gleise erneuert.

Barrierefreier Umbau des Bahnsteigs 5 in Coswig

Zudem wurden den Angaben zufolge Arbeiten an der Oberleitung und an der Signaltechnik durchgeführt. Dies sei notwendig gewesen, um die Strecke vom elektronischen Stellwerk in Weinböhla aus steuern zu können, hieß es. Während der Sperre wurde auch die Eisenbahnbrücke über die Elbe sowie zwei kleinere Brücken instandgesetzt. Eine alte Straßenbrücke der B6 am unteren Stausee Cossebaude über die Bahn wurde abgerissen, über die neue Brücke rollt bereits der Straßenverkehr.

Planmäßig bis Februar dauert laut einer Bahnsprecherin noch der barrierefreie Umbau des Bahnsteigs 5 in Coswig. Nach Abschluss der Arbeiten soll dort eine Rampe den Zugang erleichtern. Die Bahnsteige 1 bis 4 sind seit einigen Jahren mit Aufzügen ausgestattet, um Reisende mit eingeschränkter Mobilität, mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck den Weg zu den S-Bahnen und Regionalzügen zu erleichtern beziehungsweise zu ermöglichen.

Strecke Dresden–Leipzig seit 1839 in Betrieb

Die Strecke Dresden–Leipzig gilt als Deutschlands erste Ferneisenbahn und ist seit 1839 in Betrieb. Seit 2010 entlastet eine Neubaukurve von der Berliner Strecke bei Böhla bis zur Leipziger Strecke bei Weißig den Bahnknoten Coswig. Fernreise- und Güterzüge der Relation Dresden–Leipzig können diesen für Regionalzüge wichtigen Bahnhof seither umfahren. Der linkselbische Abschnitt Dresden–Cossebaude–Radebeul-Naundorf gehört zur 1875 eröffneten Strecke Berlin–Dresden. Der Streckenabschnitt ist besonders für den Güterverkehr wichtig. Der Fernreiseverkehr zwischen der sächsischen Landeshauptstadt und der Bundeshauptstadt wird hingegen über den Abzweig Radebeul-Zitzschewig und die viergleisigen Magistrale auf der rechten Elbseite durch Radebeul geführt.

Sämtlicher Regionalverkehr von Dresden nach Elsterwerda, Hoyerswerda und Cottbus fährt seit 2002 zwischen Coswig und Priestewitz über die Leipziger Strecke und ab dort auf eingleisiger Verbindung nach Großenhain Cottbusser Bahnhof. Dieser gesamte Abschnitt ist bislang ebenfalls noch nicht ausgebaut. Der Haltepunkt Neucoswig an der Berliner Strecke wurde abgebaut. Der alte Weinböhlaer Bahnhof und Böhla werden seither nicht mehr bedient, sie liegen auch an der Berliner Strecke. Weinböhla hat an der Leipziger Strecke einen neuen Haltepunkt nahe des Ortszentrums erhalten.

Von Lars Müller