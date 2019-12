Züge rollen auf leiseren Gleisen durch Rathen

Rathen

Um den Bahnlärm im Kurort Rathen zu reduzieren, hat die Deutsche Bahn seit Sommer dieses Jahres Schienenstegdämpfer auf einer Gesamtlänge von drei Kilometern eingebaut. Mit der symbolischen Übergabe eines solchen Dämpfers an Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) wurde die rund 850.000 Euro teure Investition in den aktiven Schallschutz am Wochenende beendet.

„Die zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen in Rathen entlasten zahlreiche Wohneinheiten entlang der Eisenbahnstrecke erheblich von Lärmeinwirkungen“, sagte Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und Bürgermeister Richter ergänzte: „Der verbesserte Schallschutz bedeutet künftig mehr Lebensqualität für die Menschen in unserer Gemeinde und das freut uns sehr.“

Nur ein Vorhaben aus der Machbarkeitsstudie Elbtal

Der Einbau der Schienenstegdämpfer in Rathen war das erste Vorhaben aus der Machbarkeitsstudie Elbtal. Auf Basis dieser Studie sollen rund 13.000 Anwohner entlang der Bahnstrecken zwischen Dresden und tschechischer Grenze in den nächsten Jahren erheblich vom Lärm entlastet werden. Der Bund, der Freistaat und die Deutsche Bahn AG investieren hierfür mehr als 56 Millionen Euro in die schrittweise Umsetzung der Studie. Diese hat die Deutsche Bahn auf Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur im Jahr 2015 beauftragt.

Darin wurden in enger Abstimmung mit den Kommunen zunächst 35 Einzelmaßnahmen identifiziert, die für zusätzlichen Lärmschutz sorgen werden. So sollen in den nächsten Jahren Lärmschutzwände auf mehr als 25 Kilometer Länge gebaut werden. Hinzu kommen sogenannte Schienenstegdämpfer an den Gleisen auf einer Länge von knapp 35 Kilometern.

Von Silvio Kuhnert