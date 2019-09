Bäume pflanzen fürs Klima

Ottendorf-Okrilla

Die Kinder- und Jugendinitiative „Plant for the Planet“ veranstaltet regelmäßig und weltweit Aktionstage für den Klimaschutz. Am 28. September macht sie erstmals Halt in Ottendorf-Okrilla und zwar an der Bergener Straße 27. Die Verantwortlichen wollen die „jungen Retter“ an diesem Tag für den Klimaschutz begeistern, heißt es in der Mitteilung.

Bedeutet konkret: In einer Akademie bilden Kinder andere Kinder zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit aus. Dabei werden gemeinsam Bäume gepflanzt und Fakten rund um das Klima gelernt. So wird unter anderem erklärt, welchen Einfluss Bäume überhaupt auf das Klima haben und wie sie den CO2-Gehalt in der Atmosphäre verringern.

Workshops für Acht- bis Zwölfjährige

Die Workshops finden in Zusammenarbeit mit dem Sensorhersteller Sick-Engineering-GmbH aus Ottendorf-Okrilla statt. Er stellt den Teilnehmern Platz auf dem Firmengelände zur Verfügung, um Bäume zu pflanzen.

Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die an dem Workshop teilnehmen möchten, können sich online anmelden. Die Teilnahme und die Verpflegung sind kostenfrei, allerdings sind die Plätze begrenzt. Interessierte Eltern und Lehrer können sich für diesen Tag als Begleitpersonen ebenfalls anmelden.

Der Aktionstag für den Klimaschutz beginnt 9 Uhr und endet gegen 17.30 Uhr. Gegen 13.15 Uhr werden die Bäume gepflanzt. Zur Abschlussveranstaltung sind neben den angemeldeten Begleitperson auch alle anderen Eltern, Freunde, Verwandte und Interessierte eingeladen.

Anmeldungen im Internet unter www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademienAnmeldeschluss ist der 20. September.

Von DNN