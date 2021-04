Bärengeschichten: Teddy-Ausstellung im Stadtmuseum Pirna

Pirna

Es gibt nicht zu knapp Kinderzimmer, die gleichen einem Plüsch(tier)park. Was so kreucht und fleucht auf Gottes Erden, wurde als Kuschel- und Knuddeltier nachgeformt. Insbesondere der Bär hat seit seinem ersten Auftritt auf der Leipziger Ostermesse 1903 diesbezüglich Karriere gemacht. Geburtshelfer war die Giengener „Filz-Spielwaren-Fabrik“ der Margarete Steiff.

Das Interesse an den Bären der Firma war zunächst gering. Doch am letzten Messetag gab ein amerikanischer Einkäufer 3000 „Bärle“ in Auftrag. Bald war auch Europa angetan, es wurde indes auch innovativ nachgebessert. Erst der Bär von 1905 besaß „angescheibte Gliedmaßen“ und das richtige „Spielmaß“ für Kinder. Noch mal zwei Jahre später produzierte die Firma Steiff schon fast eine Million Spielbären und ließ ihre zum „Bärenberg“ aufgetürmte Tagesproduktion auf einem Foto festhalten. Da war auch schon die weiche Stopfung mit dem Naturmaterial Kapok durch die billigere Holzwolle ersetzt.

Teddys, wohin das Auge blickt

Seit 1997 sammelt der Dresdner Museologe Lutz Reike Teddybären und betreibt seit 2005 die mittlerweile umfangreichste mobile Teddyausstellung in Deutschland, die derzeit unter dem Titel „Teddy möchte reisen“ im Stadtmuseum Pirna gezeigt wird. Die kleinen Helden erfahren eine umfangreiche Würdigung. Und es wird die umfassende Evolution deutlich. Waren Teddys zunächst eher steife Gesellen mit einem robusten Körper unter einem struppigen Fell, so sind sie heute oft flauschig und in alle Himmelsrichtungen formbar wie die berühmte Barbapapa-Figuren aus den siebziger Jahren.

Teddys, Teddys und Teddys und nicht Moor und Heide wie bei den Moorsoldaten, wohin das Auge auch blick(e)t. Manche Bären fahren auf einem Abhang Ski oder Schlitten, andere kutschieren in einem Auto und zwei Exemplare trinken Kaffee, wobei einer eine Maske trägt, wie es die Pandemie-Vorschriften verlangen.

Dazwischen hängen diverse Bilder von Teddybären. Der Künstler Volker Brummig alias Volker Zähme, geboren 1956 im Harz, malt bekannte Gemälde nach, ersetzt allerdings die Menschen darauf durch Teddybären. „Haar rau, Papi“ ist eine Adaption/Persiflage von Paul Gauguins Gemälde „Parau Api. Gibt’s was Neues?“ von 1892, das im Original in der Galerie Neue Meister hängt. Sehr hübsch auch die Variation von „Anton (von) Wernbeers“ Gemälde „Die Proklamation des Deutschen Teddy-Kaiserreichs im Spiegelsaale zu Bèrsaille“, das in der „Plüschmark-Gedenkstätte in Flauscherichsruh“ zu finden ist.

Kinderhände dürfen nicht zu nahe kommen

Das Gros der Knuddel- und Kuschelbären ist alt, sehr alt. Kinderhände dürfen ihnen nicht zu nahe kommen, aber sie hinter Glasscheiben zu betrachten, geht voll in Ordnung. Da verhält es sich nicht anders wie im Fall von Puppen, Puppenhäusern oder Blechspielzeug, die – wenn sie erstmal ein gewisses Alter haben, das sie zu Antiquitäten macht – in Museen oder bei Sammlern in Vitrinen und Glasschränken eingeschreint werden.

Vermittelt wird, wo der Name „Teddy“ überhaupt herkommt: Es ist der Kurzname des amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt. Der war an sich passionierter Jäger, hatte sich aber bei einem Jagdausflug geweigert, einen Bären abzuschießen, den seine Jagdbegleiter, die offenbar den Schießkünsten ihres Präsidenten nicht trauten, an einen Baum gebunden hatten. Die Geschichte gelangte in die Presse und veranlasste den russischen Einwanderer Morris Michtom einen von seiner Frau entworfenen Spielzeugbären auf den Markt zu bringen. Der Überlieferung nach erhielt er von Roosevelt selbst die Genehmigung, ihn „Teddy‘s bear“ zu nennen. Deutlich wird, dass der Teddy so ziemlich das erste Spielzeug auf der Welt war, das gleichermaßen bei Mädchen und Jungen beliebt wurde (zumindest in der anschmiegsamen Phase). Was man vom StarWars-Todesstern oder von einer Barbie-Puppe nicht sagen kann, da geht’s gendermäßig voll getrennt nach Jungen und Mädchen zu. Bären begleiten einen ein Leben lang – und sei es in der Werbung. 1922 entwickelte Hans Riegel die „Tanzbären“, heute bekannt als „Goldbären“ von Haribo. Ein Bär in einer Vitrine hat das Emblem von Dynamo Dresden auf der Brust, um den Hals einen Schal in den gelb-schwarzen Vereinsfarben geknotet.

Anhand diverser Bücher oder Film-DVDs wird vor Augen geführt, welche Teddys es zu Literatur- und/oder Leinwand-Ehren brachten. Puuh, Paddington, Bussybär, Teddy Brumm, Petzi, Mischa… Das Waisenmädchen Penny in dem Film „Bernard und Bianca“ hat meist einen Teddy im Arm, an der Seite des trotteligen Mr. Bean taucht wiederholt eine gestrickte Kuriosität mit Knopfaugen und wurstförmigen Gliedmaßen auf.

Beileibe nicht alle Teddybären erblickten in Sonneberg das Licht der Welt, aber viele. Stellvertretend für diverse Hersteller-Betriebe wird die wechselvolle Geschichte der 1924 gegründeten Firma von Albin Martin erhellt.

Der Teddy in Kriegszeiten

Gemeinsame Erlebnisse bleiben im Gedächtnis „und lassen den Spielkameraden, Vertrauten, Verbündeten und Trostspender aus Kindertagen auch später nicht in Vergessenheit geraten“, ist zu lesen. Vielen Besitzern bleibt er Talisman und Glücksbringer, wie die Schau offenbart, die durchaus nicht nur Kinderherzen und -gemüter höher schlagen lassen sollte. Zu zahlreichen Bären erfährt man die Geschichte ihrer Beziehung zu ihrem Besitzer. Da wäre etwa „Käpt’n Brise“, den die Dresdnerin Kerstin Stange 1985 als Maskottchen auf einer Klassenfahrt in Stralsund erwarb. Ihre Mutter nähte noch den Mund um – der Teddy sollte nicht mehr traurig aussehen. Später spielte Stanges Sohn mit Käpt’n Brise. In Augenschein genommen werden kann auch der „Wolle-Bär“, der Wolfgang „Wolle“ Förster durch alle Höhen und Tiefen des Lebens begleitete.

Dann der Teddy in Kriegszeiten. Da wäre jenes Exemplar, das die Dresdnerin Christa Hofner 1940 oder 1941 geschenkt bekam und der die Kriegsjahre samt Bombenangriff vom 13. Februar 1945 überstand. Gudrun Dröge bekam ihren Teddy Anfang 1945. Er war im Luftschutzbunker in Strehlen an ihrer Seite und im Mai schlief dieser Teddy „mit uns unter den Fliederhecken eines Gartens am Ende unserer Straße, denn die Frauen hatten Angst vor Vergewaltigungen (durch die Russen) und blieben deshalb nicht in den Wohnungen... Ich verstand das damals alles nicht, auch nicht, warum sich die Frauen tagsüber wie alte Krähen ausstaffierten“.

Im Rahmen der Sonderausstellung lädt Teddydoktor Lutz Reike hier und da zur Sprechstunde ein. Laut Museums-Homepage sammelte er „Erfahrungen bei der Pflege seiner Plüschkameraden und kennt die Gefahren und Krankheiten, die ihnen drohen, nur zu gut“. Hatte der Sozialismus in der DDR vier Feinde, als da waren ständig Frühling, Sommer, Herbst und Winter, so sind die Feinde eines Teddybären nun mal Sonne, Nässe, Schädlinge und Teddyphobiker, die bereit sind, das zu zerstören, was ihnen Angst macht. Auf einer Texttafel sind Warnhinweise: Direkte Sonneneinstrahlung bleicht sein Fell aus, Feuchtigkeit lässt Holzwolle-Füllung oder Pappgelenke leiden... Wer einen Teddybären mitunter für sieben Tage in die Gefriertruhe legt, ist kein Sadist, sondern einer, der den Spielgefährten der Kinder von Staubmilben befreit.

Dass es um die noch in freier Wildbahn lebenden „Vorfahren“ des Teddybären nicht gut bestellt ist, wird ebenfalls kurz angeschnitten und dabei auch klargestellt, dass der Bär ein Raubtier mit kräftigen Tanzen und Zähnen ist. Von so gut wie allen lebenden Arten sind in Vitrinen von der Kösener Spielzeug Manufaktur GmbH produzierte Plüschtiervarianten ausgestellt: Braunbär, Ameisenbär, Kragenbär, Brillenbär, Lippenbär, Eisbär, Grizzly, Panda...

Ausstellung bis 8. August, Di.–So., jeweils 10–17 Uhr

