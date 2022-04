Bäckerei Gnauck in Ottendorf-Okrilla: „Ein kleiner Bäcker ist heutzutage Alltagsluxus“

Ottendorf-Okrilla

Schon beim Betreten des kleinen Ladens an der Radeberger Straße fällt auf, dass es in Marlon Gnaucks Bäckerei anders als in vielen sächsischen Backstuben zugeht. Neben der gängigen Auswahl an Mischbrot lassen sich auch Exoten wie ein pechschwarzes Cranberry-Brot finden und in den Schaukästen hängen Shirts und Socken mit Totenköpfen. „Unser offizielles Zweitlogo der Bäckerei“, erklärt der 40-Jährige.

Das stünde allerdings nicht für giftig, sondern für ihr Piratenimage. „Es steht für unser Umdenken, für den Weg zurück zum Natürlichen und für das Segeln gegen den Strom.“ Denn anders als in anderen Bäckereien kommen bei Marlon Gnauck keine Backmischungen, Geschmacksverstärker oder andere künstlichen Zutaten in den Teig. Um die Menschen wieder mehr für gute Lebensmittel zu sensibilisieren, bietet der Traditionsbäcker regelmäßig Genussabende und Backkurse an.

Das Piratenlogo ziert auch eine Wand in der Bäckerei. Quelle: Dietrich Flechtner

„Es hat mich acht Jahre meines Lebens gekostet, alle Rezepturen von Kathi und Doktor Oetker umzukrempeln und wieder alles alleine mit natürlichen Zutaten zu machen“, erzählt Gnauck, der die Bäckerei seit 16 Jahren leitet und von seinem Vater übernommen hat. Künstliche Farbstoffe, Geschmacksverstärker oder Konservierungsmittel? Fehlanzeige. Gebacken wird zudem mit klassischem Natursauerteig. Ohne Zugabe von Hefe liegt der Teig mindestens 24 Stunden, um zu fermentieren, wodurch das Brot nicht nur geschmackvoller, sondern auch bekömmlicher wird. Auch bei den Zutaten wird auf Qualität und Regionalität gesetzt. „Wir setzen unter anderem Dickkopfweizen und Champagnerroggen für das Mehl ein“, erklärt der Bäckerei-Chef.

Ausgezeichnet mit dem Umweltpreis

Sorten, die es auf dem Weltmarkt so nicht zu kaufen gibt und ausschließlich von Bauern aus der Lausitz bezogen werden. Diese natürlichen Getreidesorten sind mit ihrer Größe von bis zu 1,80 Meter perfekt für die sandigen Böden in der Braunkohleregion ausgelegt und lockern zudem mit ihren Trieben die Bodenschichten auf. Die 30 Prozent, die vom Ertrag im Vergleich zu modifizierten Getreidesorten nicht verwendet werden können, landen in regionalen Biomasseanlagen, wofür der Familienbetrieb 2019 den Sächsischen Umweltpreis gewann.

Den Entschluss, auf natürliche Zutaten aus der Region zu setzen, fasste Marlon Gnauck vor fünf Jahren, als nur zwei Mitarbeiter hinter der Ladentheke standen. „Wenn alles wie gehabt weitergelaufen wäre, hätten wir in einem Jahr schließen müssen.“ Das dazugehörige Café wurde in den Ruhestand versetzt, das Image mit Piratenlogo angepasst und der Fokus auf hochwertige Brötchen, Brote und Kuchen gelegt. Mit Erfolg im Blick auf den mittlerweile acht Mitarbeiter starken Betrieb.

Jetzt könne sich die Bäckerei auch wieder eine Konditorin leisten, deren Produkte mit dem Niveau der anderen Backwaren mithalten können. „Ein kleiner Bäcker ist heutzutage Alltagsluxus. Wenn ich schließe, wird niemand verhungern“, sagt Gnauck. „Deswegen wollen wir mit unseren Backwaren den Leuten einen Luxus geben, den man sich jeden Tag leisten kann, wenn man möchte.“

Genussabende mit Whisky, Brot und Käse

Dem Traditionsbäcker ist es wichtig, dass die Leute Lebensmittel wieder mehr zu schätzen wissen und auch bereit sind, für gute Qualität Geld auszugeben. Deshalb veranstaltet der 40-Jährige seit zwei Jahren mitten in seiner kleinen Backstube Genussabende rund um Whisky, Bier, Wein und natürlich: dazu passender Käse und Brot aus dem Ofen, neben dem die Gäste vom eingeladenen Sommelier durch die alkoholischen Geschmackswelten begleitet werden.

Und wer laut Marlon Gnauck Whisky trinkt, weiß auch, dass er für gute Lebensmittel auch mal tiefer in die Tasche greifen muss. „Daher kam uns der Gedanke, den Genuss hier in der Backstube zueinander zu bringen.“ Die ungewöhnliche Mischung scheint anzukommen. Der Mai sei bereits ausgebucht und die Leute kämen sogar extra aus Dresden, Radebeul und Radeberg, um an den Tastings teilzunehmen. „Auf den Termin im Mai freue ich mich besonders, da wir Whisky aus Japan, Australien, Kanada, Deutschland und der Schweiz da haben werden“, so der Bäcker aus Ottendorf-Okrilla.

Wer einmal selber mit herkömmlichen Sauerteig hantieren möchte, kann zudem bei den monatlich stattfindenden Brotbackkursen mitmachen oder im Winter traditionell Stollen nach einem abgewandelten Rezept des Dresdner Originals unter Marlin Gnaucks Anleitung backen.

