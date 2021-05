Eine Spendenaktion zum Tag des Brotes der Bäckerinnung Pirna brachte 1000 Euro für die Botanischen Sammlungen in Pirna-Zuschendorf, die einen Teil ihrer Mittel selbst erwirtschaften müssen.

