Dresden

Ob nach einem verschwitzen Tag im Büro, daheim oder anderswo: Im Sommer sind Bademöglichkeiten heiß begehrt. Der Sprung ins kühle Wasser ist erfrischend, in Schwimm- und Freibädern allerdings weder kostenlos noch erholsam. Denn mit der Temperatur steigt dort auch die Anzahl der Menschen.

Um das zu vermeiden, weichen viele auf illegale Badespots aus – etwa die Kiesgrube Leuben. Doch es geht in und um Dresden auch anders. Die DNN stellen sieben Geheimtipps vor, in denen der Badespaß legal oder auf eigene Gefahr gestattet ist. Frei nach dem Motto von Frank Schöbel und Chris Doerk: „Irgendwo da muss doch auch noch Wasser sein, wenn ich’s finde, spring’ ich wie ich bin hinein.“

Waldbad Grillenburg

Das Waldbad Grillenburg befindet sich südwestlich von Dresden im gleichnamigen Ortsteil von Tharandt. Das klare Wasser des bis zu drei Meter tiefen Natursees eignet sich wunderbar zum Schwimmen. Ein Stück Strand ist mit Kies aufgeschüttet, sodass der Einstieg ins Wasser flacher ist. Das Areal bietet zudem eine Liegewiese, einen Kiosk, Sanitäranlagen sowie einen Grillplatz.

Am besten lässt sich das Waldbad mit dem Auto erreichen. Auf der Bundesstraße 173 geht es in Richtung Grumbach, von dort nach Tharandt. Weiter geht es über die Freiberger Straße und die Hauptstraße nach Grillenburg. Das Auto lässt sich auf dem Parkplatz an der Hauptstraße abstellen.

Für alle ohne Auto: Der See lässt sich auch mit dem ÖPNV erreichen. Entweder mit dem RB 30 oder der S 3 nach Tharandt beziehungsweise nach Klingenberg-Colmnitz, anschließend mit dem Bus 363 weiter zur Haltestelle Grillenburg Hauptstraße, Tharandt.

Klares Wasser, Kiesstrand und bis zu drei Meter Wassertiefe: Das Waldbad Grillenburg eignet sich perfekt zum Schwimmen. Quelle: André Kaiser

Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz

Der Badesee Birkwitz liegt zwischen dem Dresdner Stadtteil Pillnitz und Pirna, ist unter den Dresdnern recht beliebt. Rund 100.000 Quadratmeter Wasseroberfläche laden zum Planschen und Schwimmen ein, die Wasserqualität ist als ausgezeichnet klassifiziert. Mehrere Imbissstände und Biergärten sowie ein kostenfreies Beachvolleyball-Feld laden dazu ein, einen kompletten Tag am See zu verbringen – wohl aber mit vielen anderen Besuchern.

Der See ist mit dem Auto über die A 17, Abfahrt Pirna zu erreichen. Anschließend weiter in Richtung Pirna fahren, den Autobahnzubringer an der zweiten Ausfahrt verlassen und rechts in die Pratzschwitzer Straße einbiegen. Diese ein Stück entlangfahren, der See ist nicht zu verfehlen. Parkplätze sind laut Homepage ausreichend vorhanden.

Fahrradfahrer können den Elbradweg bis nach Pillnitz entlangradeln, müssen von dort weiter nach Birkwitz. Über die Pratzschwitzer Straße erreichen auch sie den Badesee.

Wer nicht auto- oder radfahren will, kann auch mit dem ÖPNV anreisen. Entweder von der Dampfschiffstraße im Dresdner Stadtteil Pillnitz aus mit dem Bus P zur Haltestelle Birkwitz Kindergarten, Pirna oder mit der S 2 nach Pirna und von dort mit dem Bus zur Haltestelle. Alternativ können Besucher auch mit der S 1 oder S 2 nach Heidenau Süd fahren und von dort mit der Fähre nach Birkwitz übersetzen.

Die Wasserqualität des Badesees Birkwitz ist als ausgezeichnet klassifiziert. Quelle: Dietrich Flechtner

Das Lößnitzbad in Radebeul

Das Lößnitzbad befindet sich in Radebeul, nordwestlich von Dresden. Es handelt sich um ein Naturbad, das 1951 aus der von Grundwasser gefluteten Naundorfer Kiesgrube entstand. Dementsprechend ist das Wasser sehr klar. Für kleine Kinder und Familien gibt es einen Flachbadebereich, die Wasserfläche ist von einer üppigen und gepflegten Grünanlage umsäumt. Das Liegen und Sonnen sollte also kein Problem sein. Zudem gibt es einen FKK-Bereich, Toilettenanlagen und einen Grillplatz.

Die Adresse des Naturbades lautet Fabrikstraße 47. Mit dem Auto ist der See über die Leipziger/Meißner Straße sowie die Kötzschenbrodaer Straße zu erreichen. Fahrradfahrer können den Elberadweg nehmen. Einfach kurz nach dem Restaurant Dampfschiff auf den Vierruthenweg abbiegen. Vor Ort gibt es Parkplätze und Radabstellanlagen. Alternativ können Dresdner auch den ÖPNV benutzen – etwa die S 1 bis zu Haltestelle Radebeul-Zitzschewig. Von dort braucht es allerdings noch etwa 15 Gehminuten.

Das Lößnitzbad entstand 1951 aus der von Grundwasser gefluteten Naundorfer Kiesgrube. Quelle: Uwe Hofmann

Brettmühlenteich Zschorna

Der Brettmühlenteich befindet sich nördlich von Dresden bei Zschorna, in der Gemeinde Thiendorf. Die Wasserqualität des Badesees soll sehr gut sein, da immer frisches Quellwasser zuläuft. Allerdings: Das Wasser ist nicht sehr tief, deshalb aber gut geeignet für Kinder. Auf dem Sandstrand können sich die Besucher im Anschluss an den Badespaß ausruhen, teilweise bieten Bäume schattige Plätze. Auch eine Umkleide gibt es auf dem Gelände.

Am besten zu erreichen ist der See mit dem Auto über die A 13 in Richtung Radeburg. Dort abfahren und über die Radeburger Straße sowie die Königsbrücker Straße auf die Zschornaer Straße fahren. Über diese gelangen Autofahrer auf die Straße Zur Teichwirtschaft und müssen schlussendlich in Richtung Naturcamping Brettmühlenteich fahren.

Interessierte können auch mit dem ÖPNV zum Badeteich gelangen – etwa mit dem Bus 477 vom Bahnhof Neustadt aus zum Halt Moritzburg. Von dort geht es weiter mit dem Bus 405 zum Busbahnhof Radeburg und weiter mit dem Bus 456 zur Haltestelle Zschorna Freibad, Tauscha.

Durch frisches Quellwasser soll die Wasserqualität des Brettmühlenteichs sehr gut sein. Quelle: Michael Welde

Dippelsdorfer Teich

Der Dippelsdorfer Teich liegt in der Gemeinde Moritzburg, ebenfalls nördlich von Dresden. Zwar bietet der See keine touristische Infrastruktur, einen Strand oder eine Liegewiese gibt es nicht. Dafür ist die Atmosphäre kaum zu übertreffen: Besonders in den frühen Abendstunden bietet der See eine wunderschöne Möglichkeit, baden zu gehen. Vom „Roten Haus“ aus ist der Zugang ins Wasser recht ordentlich, wenn auch steinig. Da der See recht trüb ist, sollten Interessierte beim Schwimmen achtgeben.

Mit dem Auto oder dem Fahrrad ist der Dippelsdorfer Teich über die Großenhainer Straße und die Moritzburger Landstraße zu erreichen. Vorbei geht es am Moritzburger Ortsteil Boxdorf und Reichenberg, dort wieder auf die Großenhainer Straße bis zur Haltestelle Friedewald Bad, Moritzburg. Unweit von der Haltestelle entfernt befindet sich ein Parkplatz. Von dort sind es nur noch wenige Meter bis zum Badespaß.

Auch mit dem ÖPNV lässt sich der Dippelsdorfer Teich erreichen – etwa mit dem Bus 477 vom Bahnhof Neustadt aus zur Haltestelle Reichenberg Feldschlößchen, Moritzburg. Von dort geht es weiter mit dem Bus 475 bis zum Haltepunkt Friedewald Bad, Moritzburg.

Besonders schön: Der Dippelsdorfer Teich in der Abenddämmerung. Quelle: Uwe Hofmann

Badestelle Weixdorf

Die naturbelassene und bekannte Badestelle befindet sich im Norden der Landeshauptstadt und ist in der Hand der Dresdner Bäder GmbH. Das großflächige Areal hat einiges zu bieten – etwa einen Erlebnisspielplatz für Kinder und einen Imbiss. Nach dem Schwimmen können sich die Besucher auf der Liegewiese ausruhen, auch Schattenplätze sind vorhanden. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 10 bis 19 Uhr.

Auf ihrer Homepage verweist die Dresdner Bäder GmbH darauf, dass derzeit Zerkarien im Wasser Hautrötungen und Juckreiz verursachen können.

Die Adresse der Badestelle lautet Zum Sportplatz 1a. Von einer Anreise mit dem Auto raten die Betreiber ab, verweisen auf das Fahrrad oder den Nahverkehr. Radfahrer fahren am besten durch die Dresdner Heide, um die viel befahrene Königsbrücker Straße zu umgehen. Auf dem Prießnitzgrundweg einfach der Markierung zur Hofewiese folgen, von dort aus weiter in Richtung Heidehof/Langebrück und schließlich nach Weixdorf.

Wer nicht radeln möchte, kann sich auch in die Straßenbahn 7 setzten, bis zur Haltestelle Weixdorf Bad fahren und rund sieben Minuten zur Badestelle laufen.

Bäume bieten auf dem Gelände der Badestelle Weixdorf ausreichend Schatten. Quelle: Dresdner Bäder GmbH

Badestelle Weißig

Ebenfalls nicht unbekannt dürfte die Badestelle Weißig im gleichnamigen Dresdner Stadtteil sein. Auch diese betreibt die Dresdner Bäder GmbH. In dem rund 4000 Quadratmeter großen Naturbad können sich die Dresdner an heißen Tagen wunderbar abkühlen, auf der Liegewiese anschließend entspannen. Auch hier gibt es einen Spielplatz, darüber hinaus Tischtennisplatten. Wer Hunger hat, kann sich beim Imbiss einen Snack holen. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr.

Wie in Weixdorf sollten sich die Besucher bewusst sein, dass Zerkarien im Wasser Hautrötungen und Juckreiz verursachen können.

Die Adresse der Badestelle Weißig ist Am Marienbad 12. Die Verantwortlichen raten ebenfalls davon ab, mit dem Auto anzureisen. Fahrradfahrer können auf dem Elberadweg bis zum Blauen Wunder radeln, müssen anschließend über die Grundstraße nach Bühlau fahren. Von dort aus geht es auf der Ullersdorfer Straße/ Landstraße zur Badestelle Weißig.

Alternativ lässt sich die Badestelle auch mit dem ÖPNV erreichen – etwa mit der Straßenbahn 11. Diese verkehrt aktuell nur bis zum Waldschlößchen, Schienenersatzverkehr bringt Fahrgäste bis zum Ullersdorfer Platz. Von dort können die Besucher entweder rund 20 Minuten laufen oder in den Bus 309 steigen und bis zur Haltestelle Hermann-Löns-Straße fahren. Nach einem rund siebenminütigen Fußmarsch ist das Ziel erreicht.

Das Areal der Badestelle Weißig bietet neben Badespaß auch Tischtennisplatten und einen Imbiss. Quelle: Dresdner Bäder GmbH

Von Felix Franke