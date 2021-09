Pirna

Die Pumpe aus dem Badesee in Birkwitz-Pratzschwitz ist verschwunden. Jahrelang hatten dort die Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG Wasser entnommen, um abgebauten Kies und Sand zu spülen. Dagegen regte sich bei Anwohnern in den vergangenen Jahren Widerstand. Dass die Kieswerke die Spülung nun an einem anderen Standort durchführen, dürfte für Erleichterung sorgen.

Kies wird nun in Copitz gewaschen

Seit Ende August entnehmen die Kieswerke Wasser aus dem sogenannten Abbaufeld 1.2 Nord, dem Kiessee in Copitz an der Auffahrt zur Sachsenbrücke. Obwohl die Umverlegung der Pumpe und anderer technischer Vorrichtungen aufwendig und teuer war, sei dieses Unterfangen „wirtschaftlicher“ für das Un­ternehmen, ließ Werksleiter Jörg Richter wissen. Der Kiessee in Copitz liegt deutlich näher am Sitz der Kieswerke.

Für das Vorhaben benötigte das Unternehmen reichlich Vorlaufzeit von über einem Jahr, ergänzte Richter. Vorab musste man die wasserrechtliche Erlaubnis vom Sächsischen Oberbergamt einholen. Die Ge­nehmigung dazu liegt Richter zufolge seit Januar vor. Seither ar­beiteten die Kieswerke an der Umverlegung der Rohrleitungen und der Pumpe.

Dass dem See kein Wasser mehr entnommen wird, löst zumindest einen Punkt im seit Jahren währenden Streit zwischen den Kieswerken und Anwohnern. Sie hatte nämlich die Sorge umgetrieben, dass dem Bade- und Kiessee eine Verlandung drohe. Dabei werden stehende Binnengewässer mit organischem Material, also Sedimenten, aufgefüllt. Über einen längerem Zeitraum führt das dazu, dass sich Wasser- und Sumpfpflanzen ausbreiten und die freie Wasserfläche zurückgeht.

Vor anderthalb Jahren stellte man schließlich einen deutlich gesunkenen Wasserpegel von zwei Metern fest. Der Ortsvorsteher von Birkwitz-Pratzschwitz, Dieter Fuchs (Freie Wähler) wandte sich daraufhin an die Stadtverwaltung. Seine Vermutung: Die Kieswerke Borsberg seien schuld am sinkenden Wasserpegel.

Sinkender Wasserstand klimatisch bedingt

Das dementierten nicht nur das Un­ternehmen selbst, sondern auch das Sächsische Oberbergamt in Freiberg und das Referat Gewässerschutz des Landratsamtes, das die Pirnaer Stadtverwaltung daraufhin um eine Stellungnahme gebeten hatte. Beide führten den sinkenden Wasserstand im Kiessee auf Trockenheit und Hitze in den warmen Monaten und auf mangelnden Schnee im Winter zurück. „Als Konsequenz fehlender Niederschläge zieht sich das Grundwasser in tiefere Regionen zurück“, schrieb die Kreisbehörde damals. Dieser Trend zu einem abgesenkten Grundwasserspiegel sei bei 90 Prozent der Grundwassermessstellen im Freistaat zu beobachten.

Der Kiessee in Birkwitz-Pratzschwitz ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Quelle: Katrin T. Weiß

Werksleiter Jörg Richter erklärte die Pegeländerungen im Badesee so: „Der Wasserstand des Kiessees ist von den Schwankungen des Elbpegels abhängig.“ Der See reagiere entsprechend mit etlichen Wochen Verzögerung auf eine Pegelveränderung des nahegelegenen Flusses. Dem fügte Richter hinzu: „Der Einfluss der Wasserentnahme liegt bei maximal 30 Zentimeter.“

Spülwasser sollte nicht länger zurück in den See geleitet werden

Das Unternehmen benötigt das Wasser, um den abgebauten Kies auszuwaschen. Früher hatte man dazu das benutzte Spülwasser wieder in den See zurückgeleitet. Weil das aber mit Sedimenten angereichert war, setzte sich der Ortschaftsrat im Jahr 2015 für einen Stopp dieser Praxis ein. Dieter Fuchs und andere Anwohner hatten befürchtet, dass sich durch das „Schmutzwasser“ eine Sedimentschicht auf dem Grund des Sees ablagert, sodass kein Grundwasser nachlaufen kann. Die Kritik findet Jörg Richter trotzdem unberechtigt. „Das Spülwasser ist nicht schmutzig, sondern enthält Schwebstoffe, die sowieso im Sediment von Sand und Kies enthalten sind.“ Darum mache es für den See keine Unterschied, ob das Spülwasser zurückgeleitet wird oder nicht. 2017 hatten die Kieswerke Borsberg diese kritisierte Praxis eingestellt.

Vorhaben in Dresden-Söbrigen ebenfalls umstritten

Streit gibt es indes auch an anderer Stelle. Ebenfalls unter Beschuss stehen die Kieswerke Borsberg für ihr Vorhaben in Dresden-Söbrigen: Dort wollen sie ein neues Abbaufeld erschließen. Anfang des Jahres verkaufte der Freistaat Sachsen das Land an die Kieswerke. Die abgebauten Materialen will das Unternehmen über eine drei Kilometer lange Fördertrasse von Söbrigen nach Pirna-Copitz transportieren. Um dieses umstrittene Vorhaben wird es in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates Birkwitz-Pratzschwitz am 13. September gehen. Dort ist unter anderem Kieswerke-Geschäftsführer Matthias Erben zu Gast.

Von Sabrina Lösch