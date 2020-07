Bad Schandau/Rosenthal-Bielatal

Mehr als 40 Keramiker aus Deutschland sowie den Nachbarländern Polen und Tschechien kommen an diesem Wochenende in Bad Schandau zusammen. An der Elbpromenade zwischen Kirnitzsch-Mündung und Toskana-Therme präsentieren die Töpfer am Sonnabend und am Sonntag jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr ihre Zunft und Kunst, vermitteln zum Keramikmarkt allerhand Wissenswertes und geben Besuchern vor der Elbtal-Kulisse einen Einblick in ihr lebendiges Handwerk.

Gezeigt und angeboten werden Gartenkeramik, klassische Töpferwaren, große und kleine Skulpturen, Porzellan, Schmuck und andere selbstgefertigte Waren. „Coronabedingt müssen wir leider auf Vorführungen verzichten. Dafür haben wir dieses Mal einen Korbmacher und einen Holzspielzeughersteller zu Gast“, kündigt Keramikerin Stefanie Mathy an, die die Töpferei im Bahnhof Krippen betreibt und eine der Markt-Organisatoren ist. Sie und ihr Handwerkskollege Jürgen Havekost aus Rosenthal-Bielatal sind mit zahlreichen überregionalen Töpfern und Keramikern gut bekannt und stellen nunmehr den fünften Keramikmarkt auf den Elbwiesen der Kurstadt auf die Beine.

Erlöse für den guten Zweck

Mit Handbroten der Schaubäckerei Siegel aus Rosenthal-Bielatal, Säften und Fruchtweinen der Manufaktur Höfgen aus Nossen und Bio-Bier der „Schmilkschen Mühle“ Braumanufaktur und anderem mehr wird für Gaumenfreuden und das leibliche Wohl gesorgt.

Derweil kommen an diesem Wochenende Trödelfreunde auf dem Parkplatz an der Königsteiner Straße in Rosenthal-Bielatal auf ihre Kosten. Am Sonnabend und Sonntag hat dort jeweils von 10 bis 17 Uhr der Trödelmarkt geöffnet. Die Erlöse kommen Tschernobyl-Kindern zu Gute.

Von Daniel Förster