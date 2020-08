Bad Schandau: Darum bohrt die Enso unter der Elbe

Bad Schandau

Seit einigen Tagen sind schwere Maschinen am Elbufer in Bad Schandau im Einsatz. Unweit der Eisenbahnbrücke arbeitet sich ein Bohrkopf Zentimeter für Zentimeter in den Boden vor. Daneben hebt ein Bagger Erde aus.

Das Baustellenschild sorgt für Klarheit – im Auftrag der Enso Netz wird am Elbufer eine neue Gasleitung verlegt. Das besondere dabei: Die Leitung unterquert die Elbe. Im Beisein der Bürgermeister von Bad Schandau und Sebnitz hat die Enso ihr Projekt am Dienstag vorgestellt.

Ersatz für ein Rohr aus den 1970ern

„Seit Anfang August laufen die Baumaßnahmen für die Verlegung des Leitungsrohrs, auch Düker genannt“, sagt Wolfgang Jäger, Geschäftsführer der Enso Netz. Die 200 Meter lange Röhre ist Teil einer Trasse, die aus Richtung Pirna über Königstein nach Bad Schandau verläuft. Von dort führt sie weiter nach Sebnitz und Neustadt/Sa. Kostenpunkt des Rohrneubaus: Rund 1,6 Millionen Euro.

„Der Düker löst eine bestehende Gasleitung ab, die an der Eisenbahnbrücke befestigt ist. Dieses Rohr wurde in den 70er Jahren verlegt und muss nun altersbedingt ersetzt werden“, erklärt Jäger. Den Bau führt die Josef Pfaffinger Leipzig Baugesellschaft mbH aus, die schon am Lachsbach auf der anderen Elbseite die Leitung für den Zweckverband Wasserversorgung Pirna-Sebnitz legte. Bis Ende November sollen die Arbeiten am Düker beendet sein. Die Enso-Kunden bemerken übrigens nichts: Während der Bauphase werden sie über die Bestandsleitung mit Gas versorgt.

Der Tiefpunkt des Rohrtunnels liegt neun Meter unter der Flusssohle. „Untersuchungen haben ergeben, dass der Untergrund dort sowohl aus hartem Felsen als auch aus Sandstein besteht. Dieses Zusammenspiel verkompliziert das Bauvorhaben“, sagt Sven Fischer, Geschäftsführer von Pfaffinger Leipzig. Er ist dennoch zuversichtlich, die Maßnahme bis November abschließen zu können.

16 Tage Pilotbohrung

Für die Pilotbohrung von rund 16 Zentimetern Durchmesser sind fünf Tage veranschlagt. Dabei sendet eine Messsonde im Bohrkopf Daten an ein Schiff über dem Bohrkanal. Nach Abschluss dieser ersten Maßnahme wird das Bohrloch aufgeweitet und in mehreren Etappen vergrößert, bis der endgültige Durchmesser von gut 50 Zentimetern erreicht ist. Erst danach kann das Stahlrohr eingezogen werden. Dazu lässt die Enso jeweils zwölf Meter lange Segmente aneinanderschweißen.

Die Enso Netz verfolgt das Ziel, bis 2050 auf klimaneutrale Gase umzustellen und unterstützt damit die im Juni beschlossene Nationale Wasserstoffstrategie. „Wir bereiten uns schon jetzt darauf vor, dass unser Gasnetz bald Erdgas-Wasserstoff-Gemische und später Wasserstoff transportieren kann“, sagt Jäger. „Der neue Düker in Bad Schandau kann technisch 100 Jahre in Betrieb sein und wird die Welt der erneuerbaren Energien in der Gas-Branche erleben.“

Von Junes Semmoudi