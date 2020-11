Kreischa

Die Babisnauer Pappel gilt als Blickfang in der Landschaft südlich von Dresden – und bietet zugleich einen einmaligen Ausblick. Vom immerhin 335 Meter hohen Zughübel haben Spaziergänger und Wanderer einen fantastischen Rundumblick auf das Dresdner Elbtal, das Osterzgebirge, die Sächsische Schweiz und das Westlausitzer Bergland mit dem markanten Keulenberg. Im Moment ist dieser Ausblick allerdings etwas getrübt – weil die obere Plattform des Aussichtsgerüsts aus Sicherheitsgründen gesperrt ist.

Das Gerüst mit der Aussichtsplattform unter der Eiche neben der Babisnauer Pappel war 1999 errichtet und eröffnet worden. Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz hatte 1996 das Grundstück um das Naturdenkmal zu einem symbolischen Preis von der Gemeinde Kreischa und der Treuhand erworben. Seitdem pflegen die Mitglieder die Fläche und die Pappel und sind auch zuständig und verantwortlich für das Aussichtsgerüst.

Plattform ist seit Juli gesperrt

Doch die Konstruktion aus Holz und Stahl ist in die Jahre gekommen. Der Zahn der Zeit hat sichtbare Spuren hinterlassen. Im Juli musste der Verein deshalb das Gerüst zunächst komplett sperren. Inzwischen, so erklärt es Jürgen Dittrich vom Vereinsvorstand, sei die Zwischenetage wieder erreichbar – die obere Plattform allerdings weiterhin gesperrt.

Der Verein plant nun, die obere Plattform, die aus Weichholz besteht, abzubauen und durch witterungsbeständigeres Holz zu ersetzen. Dafür müsse allerdings auch die tragende Stahlkonstruktion ertüchtigt beziehungsweise ersetzt werden. Das alles ist, was die Kosten betrifft, allerdings – und um im Bild zu bleiben – kein Pappenstiel.

Crowdfunding-Aktion gestartet

Also stellten die Mitglieder des Vereins eine Spendenaktion auf die Beine. Spenden können dabei einerseits direkt aufs Vereinskonto überweisen werden. Ein Anwohner aus dem nahen Gaustritz organisierte zudem eine Crowdfunding-Aktion – eine so genannte Gemeinschaftsfinanzierung, bei der viele Beteiligte auch mit kleinen Beiträgen große Vorhaben ermöglichen – über die Sparkassen-Plattform 99 Funken.

Die Aktion läuft noch bis Ende des Monats. Je nach Betrag winken den Unterstützern Prämien wie die Einladung zu einer Pappelwanderung. Die hiesige Ostsächsische Sparkasse Dresden hat angekündigt, von sich aus auf die eingegangen Gelder noch einmal bis zu 2000 Euro draufzulegen.

Spenden mit Ausblick Für die Erneuerung des Aussichtsgerüsts an der Babisnauer Pappel können Spenden direkt aufs Vereinskonto überwiesen werden: Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V., IBAN: DE55 8505 0300 3120 0588 22, Ostsächsische Sparkasse Dresden, Kennwort: Babisnauer Pappel. Unterstützung ist zudem über die Crowdfunding-Plattform 99 Funken möglich. Alle weiteren Infos dazu gibt es im Internet unter der Adresse www.99funken.de/babisnauer-pappel.

Auch wenn die obere Plattform derzeit nicht betreten werden kann, so bietet sich Spaziergängern und Wanderern von der vor mehr als 200 Jahren gepflanzte Pappel und ihrer benachbarten Bismarck-Eiche dennoch ganz gut der eingangs beschriebene Blick auf die Umgebung. Für einen kurzen Spaziergang in der Umgebung bietet sich für Besucher der kleine Parkplatz südlich der Ortschaft Golberode an, wo die Straße aus Golberolde auf die Verbindung von Babisnau in Richtung Possendorf trifft. Von hier sind es lediglich einige Hundert Meter hinauf zur Pappel. Darüber hinaus bieten sich die nur wenige Kilometer von der südlichen Dresdner Stadtgrenze entfernte Babisnauer Pappel und die beschaulichen Dörfer in der Umgebung sowie die Landschaften mit ihren Hängen und Ausblicken auch wunderbar als Ziele für Wanderungen an.

Von Sebastian Kositz