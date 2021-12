Meißen

Mit seinen historischen Gemäuern, dem einzigartigen Blick von der Elbe auf die Altstadt und der malerischen Weinbaulandschaft lockt Meißen Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Eine Untersuchung des BUND Sachsen zeigt nun, dass sich nicht nur Menschen im Stadtgebiet wohl fühlen. „Meißen ist ein Paradies für Wildbienen“, heißt es in der Mitteilung des BUND. Der Grund: 173 verschiedene Arten konnte man im aktuellen Wildbienenmonitoring im Landkreis Meißen feststellen.

100 Arten bevölkern das Stadtgebiet in Meißen

„Davon kommen genau 100 Arten im Stadtgebiet Meißen vor, darunter extrem seltene Arten“, sagt Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). „Wir sind froh, dass unsere Stadt eine solche Wildbienenoase ist.“

Man kann es auch anders formulieren: 42 Prozent der in Sachsen heimischen Arten haben ihren Lebensraum in Meißen. Manche davon galten im Freistaat bis vor kurzem als ausgestorben, etwa die Flockenblumen-Langhornbiene, die Große Schmalbiene und die Gekerbte Löcherbiene. Auch die Bitterkraut-Wespenbiene wurde in der Domstadt nachgewiesen, sie ist vom Aussterben bedroht. Damit kommt Meißen eine besondere Verantwortung im Wildbienenschutz zu.

Das Wildbienenmonitoring des BUND Sachsen hat auch herausgefunden, welche Flächen besonders von den Tieren bevorzugt wird. Das ist etwa das angelegte Biotop am Fürstengraben, der in mehrerer Hinsicht bemerkenswert ist: Hier hat man mit 55 verschiedenen Arten eine besonders hohe Vielfalt entdeckt.

Außerdem hatte man hier während der gesamten Wildbienensaison von März bis Oktober zahlreiche Individuen gefunden. Hinzu kommt, dass eine ungewöhnlich große Kolonie der Feldweg-Schmalbiene mit vielen hunderten Einzelnestern das Biotop besiedelt. „Der offene, nahezu grasfreie Lehmboden entlang des Bachlaufs ist ein ideales Wildbienenhabitat“, schreibt der BUND Sachsen in einer Mitteilung.

Wildbienen wohnen am Schauweinberg

Ein weiterer Ort im Stadtgebiet, an dem sich die Tiere offenbar wohlfühlen: am Burgberg Meißen – insbesondere am ökologischen Schauweinberg der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt. „Hier sind solche Arten zu finden, die zum Nisten auf Natursteinmauern spezialisiert sind“, sagt Stiftungsdirektor Dietmar Kammerschen. Auf der vergleichsweisen kleinen Fläche des Schauweinbergs seien insgesamt 37 Arten sowie eine „besondere Rarität“ gefunden worden, nämlich der Zottige Bienenkäfer.

Das Monitoring hat der BUND Sachsen im Zuge des Projektes „Stadt.Land.Biene – Wir geben Wildbienen ein Zuhause“ von 2019 bis 2021 durchgeführt. Gemeinsam mit Wildbienenexpertin Mandy Fritzsche hat der BUND die Stadt Meißen als eine von drei Projektkommunen zur wildbienenfreundlichen Gestaltung von Grün- und Freiflächen beraten.

„Das Wildbienenmonitoring am Burgberg Meißen zeigt beispielhaft, welchen positiven Einfluss der für das Elbtal typische Terrassenweinbau unter ökologischer Bewirtschaftung auf die biologische Vielfalt hat“, sagt der Stiftungsdirektor der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt. Sowohl die Gliederung des Weinbergs in Terrassen als auch die Stütze der Trockenmauern begünstige Rebflächen mit besonderen Weinbergbiotopen. Deshalb seien Weinberge in Steillagen gleichzeitig Teil des Naturerbes.

Von Sabrina Lösch