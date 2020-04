BMW-Erbin Klatten investiert in Watttron Freital

Dresden/Freital

BMW-Erbin Susanne Klatten und weitere Investoren stecken 3,4 Millionen Euro in das Heiztechnologie-Unternehmen „ Watttron“. Die sächsischen Ingenieure wollen die Kapitalspritze nutzen, um mit ihren Keramikheizern auch in der Biotechnologie, Chemie und 3D-Elektronik sowie auf asiatischen Märkten Fuß zu fassen und eine Serienproduktion anzukurbeln. Das geht aus einer Mitteilung der – inzwischen in Freital angesiedelten – Ausgründung der TU Dresden hervor.

Investiert in Freital: Susanne Klatten Quelle: Roland Weihrauch/Archiv

Zu den Geldgebern der neuen Finanzierungsrunde gehören demnach der österreichische Technologieinvestor „Constantia New Business“, die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerin Frau Susanne Klatten, „Lauda Dr. R. Wobster Beteiligungs-GmbH“ sowie der Technologiegründerfonds Sachsen. „Das Engagement gleich mehrerer namhafter Investoren zeigt mir einmal mehr, welcher herausragender Erfindergeist, aber auch unternehmerischer Sachverstand an den sächsischen Universitäten und Forschungseinrichtungen vorhanden ist“, kommentierte der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) diese Beteiligung.

Watttron hat Wurzeln am Institut für Naturstofftechnik der TU Dresden

Klatten ist nicht die erste aus der BMW-Familie, die sich im Raum Dresden engagiert: Ihr Bruder Stefan Quandt stieg zuvor in die Dresdner Solarwatt ein, als die kurz vor dem Aus stand.

Watttron hat seine Wurzeln am Institut für Naturstofftechnik der TU Dresden und am Fraunhofer Institut für Verarbeitungsmaschinen und Verpackungstechnik (IVV) Dresden. 2016 gegründet, hat das Unternehmen seinen Firmensitz inzwischen in Freital. Spezialisiert ist es auf keramische Heizungen, die aus einer modular veränderbaren Matrix aus einzelnen Wärmepunkten besteht. Dieses „cera2heat“ macht es beispielsweise in der Joghurtbecher-Produktion möglich, die dafür benötigten Kunststofffolien punktgenau dort zu erwärmen und umzuformen, wo wirklich Ecken, Kanten oder Rundungen entstehen sollen. Dadurch können Materialeinsatz und Energieverbrauch gesenkt werden. Im Einsatz ist das System beispielsweise auch in der Verpackungsproduktion. Zu den Kunden gehören unter anderen „ Procter & Gamble“ und „ Reckitt Benckiser“.

Von Heiko Weckbrodt