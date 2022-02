B 173 wird saniert: Verkehrseinschränkungen östlich von Kesselsdorf

Dresden

Autofahrer müssen ab Ende Februar östlich von Kesselsdorf mit Einschränkungen rechnen. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, soll die Bundesstraße 173 zwischen dem Abzweig der Staatsstraße 36 in Richtung Freital bis östlich der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz saniert werden.

Die Arbeiten beginnen am 28. Februar und finden in drei Bauphasen statt. Dazu werden zunächst beide Richtungsfahrbahnen auf einen Fahrstreifen reduziert. Vom 14. bis 18. März folgt dann eine Vollsperrung der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz in Richtung Prag. Fahrzeuge von der Autobahn 17 werden mit Wendefahrt über die Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt umgeleitet.

Vom 4. bis 8. April ist dann eine weitere Vollsperrung der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz in Richtung Autobahndreieck Dresden-West vorgesehen. Fahrzeuge von der Autobahn 17 werden bereits an der Ausfahrt Dresden-Südvorstadt abgeleitet und über die Bergstraße, Nürnberger Straße und Coventrystraße umgeleitet. Die Sanierung soll voraussichtlich am 22. April beendet sein und insgesamt 900.000 Euro kosten.

Von bw