Automobilzulieferer Minda aus Pirna meldet Insolvenz an

Pirna

Das Amtsgericht Dresden hat am 31. Juli das Insolvenzverfahren über den Automobilzulieferer Minda KTSN Plastic Solutions eröffnet. Grund für die Pleite sei vor allem der coronabedingte Umsatzrückgang. Der Abbau von Stellen ist nicht auszuschließen.

Zuletzt 56 Millionen Euro Jahresumsatz

Wie es in einer Pressemitteilung der Kanzlei Hermann Wienberg Wilhelm (hww) heißt, hatte die Gesellschaft Anfang Juni einen Insolvenzantrag gestellt, da der Umsatz im April 2020 drastisch eingebrochen war. Das in Pirna gelegene Unternehmen beschäftige vor Ort knapp 300 Mitarbeiter und regelmäßig über 60 Leiharbeitnehmer und soll zuletzt einen Jahresumsatz von 56 Millionen Euro erzielt haben.

Anzeige

Seit Antragstellung „haben Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr und sein Team trotz aller Widrigkeiten in Corona-Zeiten den Geschäftsbetrieb stabilisiert und uneingeschränkt fortgeführt“, heißt es weiter in der Medieninformation. „Die erforderlichen operativen Sanierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen wurden konsequent angegangen und bestmöglich umgesetzt.“

Weitere DNN+ Artikel

Lesen Sie auch: Noch kein Anstieg bei Insolvenzen – Experten sicher: „Pleitewelle kommt verzögert“

Nachfolger des VEB Presswerk Ottendorf-Okrilla

Auch weitergehende Schritte samt Stellenabbau würden derzeit geprüft. Besonders der Umsatzrückgang in der Corona-Krise würde Kosteneinsparungen unumgänglich machen. Nach Ablauf des Insolvenzgeldzeitraums zahle das Unternehmen die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter selbst.

Die Minda KTSN Plastic Solutions GmbH & Co KG ist aus dem VEB Presswerk Ottendorf-Okrilla hervorgegangen, das laut hww mit bis zu 2 700 Beschäftigten größter plastikverarbeitender Betrieb der DDR war. Das seit 2007 vom indischen Minda–Konzern geführte Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Polen, der Tschechischen Republik und in Mexiko, stellt bewegliche und nicht-bewegliche Kunststoffkomponenten für die Automobilindustrie her.

Von Laura Catoni