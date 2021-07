Ausstellung in Stadtgalerie Radebeul: 50 Jahre Pit Müller

Radebeul

Kunstinteressierte können bis zum 15. August die Ausstellung „Überblick – Bilder aus fünf Jahrzehnten“ des Künstlers Peter Pit Müller besuchen. Auf zwei Etagen zeigt die Radebeuler Stadtgalerie Gemälde, Drucke und Keramikmalerei.

Die Werke repräsentieren verschiedene Stationen, die der Künstler in seinem Leben durchlief. Müller ist 1956 in Leipzig geboren, lebt aber seit 1969 in Radebeul, wo auch seine künstlerischen Wurzeln liegen. Zu DDR-Zeiten studierte er Malerei und Grafik an der Hochschule für bildende Künste Dresden. In den 90-ern ergänzte er sein Wissen um ein Studium der Kunsttherapie, ebenfalls an der Hochschule an der Brühlschen Terrasse.

Wasser und Natur als Leitmotive

Alexander Lange, Stadtgalerist in Radebeul, beschreibt Müllers Kunst so: „Es sind keine abstrakten Arbeiten, er bleibt nah an Natur und Mensch“. Im Erdgeschoss der Galerie hängen große Gemälde aus verschiedenen Phasen. Alle Werke wirken dynamisch, Leitmotive sind Wasser und Landschaften.

Im ersten Stock eröffnen sich Besuchern vielfältige Arbeiten, für die Müller unterschiedliche Techniken verwendete. Die Vielseitigkeit des Künstlers zeigen beispielsweise feine Keramikmalereien aus seiner Ausbildungszeit, Grafiken für die Karl-May-Festspiele und eine bemalte Fahne aus Seide, die er für eine Ausstellung in Havanna, Kuba, anfertigte. Da er keine großen Gemälde im Flieger mitnehmen durfte, entschied er sich für ein Medium, das sich leichter transportieren lässt – eine „Ausstellung aus dem Beutel“ nennt es Müller scherzhaft.

Wimmelbilder für die Arbeiterklasse

Besonders auffällig sind große, farbenfrohe Gemälde. Darin überlappen sich unterschiedlichste Motive auf mehreren Ebenen – der Künstler selbst nennt sie Wimmelbilder. Eines davon entstand während eines Aufenthalts in einem Plastikbetrieb in den 80-ern. „Wir sollten Künstler zum Anfassen spielen“, erklärt Müller, „und Kunst für die Arbeiterklasse produzieren“.

Nicht nur die Arbeiter des Plastikwerks interessierten sich für Müller. Auch die Staatssicherheit beschäftigte sich mit ihm. Sie leiteten den „Operativen Vorgang Rubens“ ein, da der Künstler Kontakte in die Musikerszene hatte. „Die dachten, ich drucke subversive Plakate in meiner Wohnung“, erzählt er weiter. Die Stasi hatte Müllers Wohnung durchsucht, aber nicht genug gefunden, um ihn anzuklagen. Nach der Wende las er die Akten und war über die Genauigkeit überrascht: „Im Bericht stand etwas von mehreren Dreckecken in meiner Wohnung.“

Schicksalsschlag Makuladegeneration

Müllers aktuelle Werke sind von einem einschneidenden Ereignis beeinflusst: Seit 2017 leidet er unter einer sogenannten Makuladegeneration. Betroffene dieser Augenkrankheit können im zentralen Sichtfeld nicht mehr scharf sehen. Dadurch nehmen sie die Welt verschwommen wahr, erhalten bleibt nur die seitliche Sicht. Müller selbst hat nur noch 20 Prozent seines Sehvermögens. Trotzdem malt er weiter.

Das Augenleiden stützte Müller in eine Krise. „Ich habe mich durch künstlerische Arbeit rausgeholt“, sagt er über diese schwierige Phase. Kurz nach der Diagnose malte er eine Reihe dunkler Bilder. Einen Durchbruch hatte der Künstler bei einer Kur in Thüringen: Er lernte, die Welt durch die noch vorhandene periphere Sicht wahrzunehmen. Dieses Schlüsselerlebnis inspirierte ihn zu einem sehr hellen Bild, das einen starken Kontrast zu den fast schwarzen Werken steht. Es trägt den Titel „Lichtblick“.

Vor der Staffelei zusammenbrechen

Die Krankheit hat seine Kunst und sein Leben verändert. „Ich sehe jetzt sehr flach, deshalb male ich bewusst extrem räumlich“, beschreibt er die Änderung in seinem Schaffen. „Durch seine lange Erfahrung kann er vieles von innen malen“, ergänzt Galerist Lange. Ans Aufhören denkt Müller aber nicht: „Ich werde bis zuletzt malen und strebe an, vor der Staffelei zusammenzubrechen“.

Die meisten Werke sind verkäuflich, die Galerie kann Interessierten den Kontakt zu Müller vermitteln. Am Sonntag ist zudem ein Künstlergespräch um 14 Uhr geplant. Einen Tag später um 16 Uhr führt Galerist Lange Besucher durch die Ausstellung.

Der Eintritt ist frei, geöffnet ist die Galerie von Dienstag bis Donnerstag zwischen 14 bis 18 Uhr und Sonntags von 13 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.radebeul.de/Stadtgalerie.

Von Lukas Scheib