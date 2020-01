Es fuhr einmal ein Zug von Pirna ins Gottleubatal

Pirna

Man schrieb das Jahr 1848, als Pirna einen ersten Eisenbahn-Anschluss nach Dresden erhielt. Die Strecke wurde 1851 bis Bodenbach weitergeführt und dort mit dem Streckenabschnitt Aussig-Bodenbach der Österreich-Ungarischen Staatseisenbahngesellschaft verbunden.

Viele Gemeinden erkannten, welches wirtschaftliche Potenzial es hatte, wenn ihr Ort an einer Eisenbahn lag und einen Bahnhof erhielt. Daher stellten sie zahlreiche Anträge zum Bau von neuen Strecken. Über deren Wohl und Wehe entschied dann das Innen- und Finanzministerium Sachsen.

Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Bahn anders als heute noch nicht im Nena-Stil fuhr („Irgendwie, irgendwo, irgendwann“), nahm der Sandsteinabbau im Klein- und Croßcottaer Gebiet einen mächtigen Aufschwung. Das war ein Ansporn für die Steinbruchbesitzer, eine Eisenbahnlinie Richtung Elbtal ins Gespräch zu bringen, die bei Weiterführung auch dem Berggießhübler Eisenbergbau von Nutzen sein konnte.

Als Hauptargument führten die Initiatoren die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Linie ins Böhmische Becken nach Dux an. Die hier geförderte Kohle und das gefällte Holz könnten so auf billigerem Wege als über die lange Strecke des Elbtals nach Sachsen gelangen (hätten aber auch den Erzgebirgskamm überwinden müssen).

Immer neue Petitionen an den Sächsischen Landtag in Dresden

Man dachte an eine Eisenbahn quer durchs Gottleubatal. Allerdings konnte der Bau vorerst nur bis Berggießhübel verwirklicht werden. Diese 1888 eröffnete Bahn auf Normalspur steht nun im Fokus der Ausstellung „Auf zügiger Fahrt von Pirna ins Gottleubatal“ im Pirnaer Stadtmuseum.

Wie auf einer Tafel zu lesen ist, schickten die Stadtväter Gottleubas immer neue Petitionen mit der Bitte an den Landtag in Dresden, die Strecke bis zur Landesgrenze oder wenigstens bis Gottleuba zu verlängern. Die Stadt verwies auf den Fremdenverkehr und das Kurwesen. Und die Weiterführung bis zur Landesgrenze lohne sich, um eine kurze Verbindung ins Böhmische Becken zu schaffen.

Die Gastwirtschaft am Haltepunkt Pirna-Süd war schon optisch ungemein ansprechend, vor 1914. Quelle: Fotograf unbekannt/Repro: C.R.

Letzteres Argument trugen auch die Ortschaften im Bahra-, Seidewitz- und Weißeritztal vor. Sie alle kämpften um eine Anbindung nach Böhmen. Genehmigt wurde letztendlich, abgesehen von der bereits 1894 eingeweihten Zweigstrecke nach Großcotta, nur die Verlängerung von Berggießhübel nach Gottleuba, die 1905 in Betrieb ging. Für die knapp drei Kilometer lange Route wurden drei Brücken über die Gottleuba und ein Betonviadukt im Stadtgebiet von Berggießhübel errichtet.

Fotos an einer Wand zeigen Gebäude und Momente in der Geschichte der Bahn. Das Spektrum reicht von einer Aufnahme der Gastwirtschaft am Haltepunkt Pirna Süd (vor 1914) über ein Bild von der Verladeanlage der Wismut in Pirna-Rottwerndorf anno 1983 bis zu einer Ansicht einer Fahrt über die Stabbogenbrücke am Geibeltbad 1970. Man erhält einen Eindruck vom baulichen Aussehen der Bahnhöfe in Berggießhübel wie auch Bad Gottleuba, ebenso von der Wartehalle in Pirna-Neundorf, die 1985 abgerissen wurde.

Eine Wartehalle war die Mindestausstattung einer Station mit untergeordneter Bedeutung. Mit den heutigen Stahl-/Glasunterständen sind sie keinesfalls zu vergleichen. Die Wartehalle in Pirna-Neundorf wurde 1985 abgerissen. Quelle: Rainer Fischer/Repro: C.R.

Das, was die Bahn zu jener Zeit Fahrplan nannte, bezeichneten andere damals schon „unverbindliche Abfahrtsempfehlung mit Gleisvorschlag“.

1974 endete der Personenverkehr nach Bad Gottleuba

Für die Gottleubatalbahn war ein Bahnverwalter verantwortlich. Er unterstand der Generaldirektion der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen in Dresden. Und er war vor Ort nahezu allein für den Betrieb der Strecke, den Fahrzeugeinsatz und kleinere Bauarbeiten zuständig. Die Konzeption als Sekundärbahn ließ für die Strecke einen äußerst wirtschaftlichen Betrieb zu. Bereits 1884 war die Gottleubatalbahn laut Wikipedia „die profitabelste Strecke der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen. Einnahmen in Höhe von 138.660 Mark, darunter 81.366 Mark aus dem Güterverkehr, standen Ausgaben von nur 45 515 Mark gegenüber“.

Die Faszination und das Interesse an alten Dampflokomotiven und Eisenbahnlinien haben sich bei vielen bis heute erhalten, so auch bei Andreas Funke und Michael Lotter. Sie bauten die Bahn von Pirna nach Gottleuba im Abschnitt zwischen der B 172 und dem ehemaligen Haltepunkt Pirna-Süd als Modell, das in der Sonderausstellung die meisten Blicke auf sich zieht. Der Personenverkehr auf diesem Abschnitt wurde bereits 1935, der Güterverkehr in den 1950er-Jahren eingestellt. Der Abbau der Gleisanlagen zwischen Pirna Süd und Pirna erfolgte nach 2002. 1974 endete der Personenverkehr nach Bad Gottleuba. Für den Güterverkehr zwischen Rottwerndorf und Gottleuba kam 1976 das Aus.

Von Christian Ruf