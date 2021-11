Ausbau der S 177 bei Dresden: Umfahrung von Eschdorf und Wünschendorf soll 2025 fertig sein

Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Bagger wühlen sich durchs Erdreich, schaufeln buchstäblich den Weg frei für die Autos, die hier einmal fahren sollen. Auf der Baustelle unweit von Eschdorf herrscht reges Treiben, wie sich am Freitag auch Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) überzeugen konnte. Nach jahrelangem Hin und Her wird hier jetzt angepackt, entsteht mit der Umfahrung für Eschdorf und Wünschendorf ein weiterer ausgebauter Abschnitt der Staatsstraße 177, die Pirna und Radeberg und mithin die beiden Autobahnen A 4 und A 17 östlich von Dresden verbindet.

Bereits seit Jahren läuft der Ausbau der Staatsstraße, nimmt die vor allem von Kritikern des Vorhabens als heimlicher Autobahnring bezeichnete Verkehrsachse Formen an. Von den rund 33 Kilometer sind inzwischen 17,5 Kilometer für den Verkehr freigegeben. Aktuell gibt es zwei große Baustellen, wird ne­ben der Ortsumfahrung von Eschdorf und Wünschendorf auch nördlich von Radeberg kräftig rangeklotzt, wo am fertigen Abschnitt, der Radeberg und Großerkmannsdorf umgeht, die Verlängerung bis zur Autobahnanschlussstelle an der A 4 in Leppersdorf realisiert wird.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig verschaffte sich am Freitag persönlich einen Überblick über den Baufortschritt. Quelle: Marko Förster

S 177 soll Dresden und Dörfer entlasten

Mit der östlichen Umgehung will der Freistaat einerseits „das städtische Umfeld“ vom Verkehr entlasten, zugleich allen voran mit Blick auf den Tourismus die Sächsische Schweiz besser erschließen, wie es aus dem Ministerium von Martin Dulig heißt. Für die Menschen in Eschdorf und Wünschendorf bedeutet die neue Ortsumgehung – die direkt an den schon fertigen Abschnitt der S 177 nördlich von Pirna anschließt – vor allem eine Verbesserung in Sachen Lärm und Abgase. Denn bislang donnert der gesamte Verkehr mitten durch die Dörfer, darunter viele, viele Laster.

Bei seinem Besuch auf der Baustelle konnte Martin Dulig nun gute Nachrichten für die leidgeplagten Menschen verkünden. „Im Abschnitt Wünschendorf–Eschdorf gibt es gegenwärtig keinen Verzug im Bauablauf, so dass eine Verkehrsfreigabe Ende 2025 realistisch ist.“ Angesichts der Situation vor Ort habe es „oberste Priorität, die Baumaßnahmen weiter zügig voranzubringen. Neben einem reibungslosen Bauablauf ohne größere Unterbrechungen setzt dieses Ziel auch die weitere finanzielle Ausstattung der nächsten Doppelhaushalte voraus“, sagte Martin Dulig.

Neue Anschlussstelle an der A 4

Derweil liegen auch die Bauleute im Bereich zwischen Radeberg und Leppersdorf im Soll. „Auch im Abschnitt nördlich von Radeberg gehen die Arbeiten wie geplant voran. Eine erste Teilfreigabe für den Verkehr ist sogar noch für diesen Monat vorgesehen. Vorausgesetzt, dass die Wetterverhältnisse uns nicht entge­gen spielen, kann der Verkehr ab Ende der kommenden Woche auf dem Abschnitt Radeberg bis zum Abzweig Leppersdorf rollen“, kündigte der Minister an.

Mit dem Neubau des 5,3 Kilometer langen Teilstückes der S 177 nördlich von Radeberg erhalte Leppersdorf eine Ortsumgehung. Zur Verknüpfung mit der A 4 wird eine neue Anschlussstelle errichtet. Der Bau der Fahrbahn bis zur neuen Brücke über die A 4 und der südlichen Anschlussstelle wird nach Angaben des Verkehrsministeriums voraussichtlich noch bis Ende März 2022 dauern. Weiter nördlich sei die Anbindung an die vorhandene S 95 auf einer Länge von 1,4 Kilometern geplant. In diesem Monat soll dafür das Vergabeverfahren für den Straßenbau starten. Der Baubeginn sei im Frühjahr 2022 vorgesehen.

13 neue Brücken für Umgehungsstraße

Bei dem 5,6 Kilometer langen Abschnitt bei Eschdorf und Wünschendorf seien drei der insgesamt vier Baulose in der Umsetzung. Die neue Straße wird westlich um Wünschendorf und östlich von Eschdorf verlaufen. Insgesamt sind 13 Brücken, fünf unterirdische Regenrückhaltebecken und eine Dichtwand Bestandteile des Vorhabens.

Als Lücke verbleibt dann noch der Abschnitt zwischen der Umfahrung von Radeberg und Großerkmannsdorf und der neuen Straße um Eschdorf und Wünschendorf herum. Hier soll die S 177 ebenfalls ausgebaut und verlegt werden, geplant ist ein weiterer Teilabschnitt mit einer Länge von 3,2 Kilometer. Die Verknüpfung mit der Bundesstraße 6 erfolgt nach Angaben des Ministeriums über einen so genannten planfreien Knotenpunkt – heißt, dass sich beide Straßen ähnlich wie bei einem Autobahndreieck nicht direkt kreuzen, sondern über Rampen verbunden werden.

Aktuell laufe das dazu nötige Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion. Die Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren seien ausgewertet, Erwiderungen an die Behörde übermittelt worden. Doch erst wenn der Plan­feststellungsbeschluss vorliegt und der Landtag die dazu nötigen Gelder im Haushalt verankert hat, können hier die Bagger anrücken.

