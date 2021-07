Aufräumaktion an Schwarzes Teich in Radebeul

Radebeul

Rostige Geländer, baufällige Treppen und Müll am verwahrlosten Ufer: Dem Gebiet um „Schwarzes Teich“ – benannt nach dem Kaufmann Georg Wilhelm Schwarz – sieht man kaum an, dass es sich um ein Landschaftsschutzgebiet handelt. Das wollen die Kommunalpolitiker zwar ändern – passiert ist aber bislang wenig.

Doch die Arbeitsgemeinschaft „CDUpgrade-Kommunalpolitik 2.0“ wollte nicht auf weitere Maßnahmen der Stadt warten, um aktiv zu werden. Gemeinsam mit Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) begannen Mitglieder der AG kürzlich, Abfall rund um den See einzusammeln.

Modernisierung im Landschaftsschutzgebiet schwierig

„Die Stadt mag sich um die Wasserversorgung kümmern, aber es liegt auch in unserer Verantwortung als Radebeuler Gemeinschaft, dabei mitzuhelfen, den Teich und das bestehende Öko-System vor äußeren Einflüssen wie der Müllbelastung zu schützen“, erklärte Maximilian Speidel, Sprecher der AG. Bereits im Mai organisierten Engagierte der CDU-Gruppe eine Aufräumaktion in Radebeuls Weinbergen.

„Schwarzes Teich“ ist ein Dauerbrenner für Radebeuls Kommunalpolitik. Immer wieder sorgen Schwierigkeiten beim Wasserab- und Zulauf für Probleme. So drohte das Gewässer bereits mehrmals zu kippen, 2018 trocknete es sogar zeitweise aus. Bei einer Sitzung im Mai beschloss der Stadtrat, den Weiher neu zu gestalten und den Wasserkreislauf zu modernisieren. Ursprünglich wollte die Stadt dazu Regenwasser in den Teich einleiten – was allerdings nicht möglich ist, da es sich bei dem Areal um ein Landschaftsschutzgebiet handelt. Die vom Stadtrat daher nun angepeilte Lösung ist es, Wasser aus dem Stollensystem der Weinberge in den kleinen See einzuspeisen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises Meißen muss diesem Plan allerdings noch zustimmen. 

Durch die Maßnahmen des Stadtrats und Aktionen, wie jene der AG, soll das Interesse der Bürger an „Schwarzes Teich“ geweckt werden. Die Freien Wähler im Stadtrat möchten den momentan verwahrlosten Bereich zu einem Konzert- und Aufenthaltsplatz umgestalten – Ausgang ebenfalls offen. Radebeuls Bürger dürfen sich also auch in Zukunft auf weitere Sitzungen zum Thema „Schwarzes Teich“ gefasst machen.

Von Lukas Scheib