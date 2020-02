Auf Nachwuchssuche bei „Radebeul jobbt“

Radebeul/Coswig

„TMD Friction GmbH“ steht als Name am Firmengelände Industriestraße 9 in Coswig. Was dort produziert wird, lässt sich nicht direkt ableiten. „Friction“ heißt ins Deutsche übersetzt „Reibung“. „Wir stellen Bremsbeläge für Lkw her“, klärt Produktionsleiter Matthias Schönfelder auf. Am 7. und 12. März diesen Jahres können sich Schüler, die nach einem Ausbildungsplatz suchen, sowie Arbeitssuchende und all jene, die sich beruflich neu orientieren möchten, selbst ein Bild von dem Unternehmen und den Berufsangeboten machen. Die TMD Friction GmbH ist auf der Ausbildungsmesse „ Radebeul jobbt“ vertreten und öffnet ihre Pforten am Berufsinformationstag.

Auf Schnupperkurs mit 70 Unternehmen

Vor nunmehr fast zehn Jahren setzten sich UnternehmerInnen aus der Lößnitzstadt zusammen. Sie wollten nicht einfach hinnehmen, wie Schulabgänger ihrer Heimstadt gen Westdeutschland den Rücken kehrten, um dort eine Lehre zu beginnen. Um ihnen zu zeigen, welche Berufsmöglichkeiten es in Radebeul und der Region gibt, riefen sie die Messe „ Radebeul jobbt“ ins Leben. „Rund 70 Unternehmen und Institutionen sind am 7. März 2020 im Berufsschulzentrum Meißen-Radebeul vertreten“, berichtet Gabriele Bäßler, zuständig für die Wirtschaftsförderung im Radebeuler Rathaus. Von 9.30 bis 13 Uhr stellen sie ihre Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten vor. Das Jobcenter sowie die Arbeitsagentur im Landkreis Meißen sind mit Berufsberatern vor Ort, bieten einen Bewerbungsmappencheck an und geben Tipps fürs Bewerbungsgespräch.

Ein Blick hinter die Kulisse – Betriebsführungen in Meißen

Um direkt vor Ort aufzuzeigen, welche Jobs es hinter den Werktoren im interkommunalen Gewerbegebiet Naundorf-Kötitz gibt, riefen die beiden Städte Radebeul und Coswig den Berufsinformationstag ins Leben. „Mit zwölf Firmen hatten wir damals angefangen“, erinnert sich Osman Nasr von der Wirtschaftsförderung der Stadt Coswig. Bei der diesjährigen Auflage am 12. März 2020, die sich über den Gewerbestandort hinaus erstreckt, sind 35 Unternehmen mit von der Partie und bieten unter anderem Betriebsführungen an. Dieser Tag der offenen Tür ist Bestandteil der Aktionswoche „Schau rein!“ vom 9. bis 14. März, an der sich im gesamten Landkreis Meißen rund 230 Unternehmen beteiligen. Etwa 1300 Anmeldungen liegen für Betriebsbesichtigungen bereits vor.

„Für eine Ausbildung müssen Jugendliche nicht den Landkreis Meißen verlassen“

Mit dabei ist die TMD Friction GmbH, die zu einem international agierenden Konzern der japanischen Nisshinbo-Gruppe gehört. Bis zu rund 16 000 Lkw-Bremsen verlassen täglich das Werk. Es hat 154 Mitarbeiter, darunter fünf Auszubildende. An den 14 Standorten weltweit werden pro Tag rund eine Million Bremsbeläge produziert.

„Für eine Ausbildung müssen Jugendliche nicht den Landkreis Meißen verlassen“, meint Berit Kasten, Sprecherin der Arbeitsagentur Riesa. Auf dem Ausbildungsmarkt 2018/19 standen für 1463 Bewerbern 1506 gemeldeten Berufsausbildungsstellen bereit. Erstmals gab es mehr offene Lehrstellen als potenzielle Azubis.

Von Silvio Kuhnert