Aschenbrödel gibt es dieses Jahr auch im Sommer im Schloss Moritzburg

Moritzburg

„Es ist ein Traum, dass Aschenbrödel heimkehren darf“, meinte Manuel Schöbel, Intendant der Landesbühnen Sachsen, auf Schloss Moritzburg. Sein Haus bringt am Originaldrehort des tschechisch-deutschen Kultmärchenfilms „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ das gleichnamige Musical vom 9. bis 19. Juli dieses Jahres zehn Mal zur Aufführung.

Schauplatz des Freilichtspektakels ist die Nordterrasse. Dort bauen die Landesbühnen nicht nur eine Bühne mit Blick auf das barocke Jagdschloss auf, sondern beziehen es als Kulisse in das Stück mit ein. Das Publikum sitzt auf einer ansteigenden Zuschauertraverse. 600 Plätze gibt es.

Uraufführung auf der Felsenbühne Rathen

Das Musical, bei dem Schöbel selbst Regie führt, erlebte seine Uraufführung auf der Felsenbühne Rathen. Doch das Freilichttheater in der Sächsischen Schweiz steht wegen umfassender Sanierungs- und Umbauarbeiten weder in der kommenden noch in der darauffolgenden Open-Air-Saison den Landesbühnen als Spielstätte zur Verfügung. Bei der Suche nach alternativen Aufführungsorten kam die Schlossanlage nördlich von Dresden in den Blick. „Wir haben das Stück extra für Moritzburg aufgehoben“, sagte Schöbel. Zwei Jahre lang hat es auf der Felsenbühne Rathen pausiert.

Lesen Sie auch: Aschenbrödel lockt wieder nach Moritzburg

Aschenbrödel-Prinz besucht Schloss Moritzburg

Vor 47 Jahren entstanden für den Märchenfilm Schlüsselszenen, wie die, bei der Aschenbrödel ihren Schuh verliert, in Moritzburg. Davon erzählt mit Hintergrundgeschichten, Originalkostümen und nachgebildeten Filmszenen die Winterausstellung, die noch bis 1. März zu sehen ist. „Die Schau hat fast eine zehnjährige Tradition und zählte bereits über eine Million Besucher“, so Schlossleiterin Dominique Fliegler. Sie freue sich, Aschenbrödel nun auch im Sommer auf Schloss Moritzburg zeigen zu können. Bei großem Erfolg ist eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

„Aschenbrödel“ absolvierte Stuntausbildung

In die Rolle der Protagonistin schlüpft wieder Schauspielerin Sandra Maria Huimann, die nicht nur singen kann, sondern auch eine Stuntausbildung absolvierte, wie sie selbst berichtete. In der Rolle des Prinzen wechseln sich Michael Berndt-Cananá und Johannes Krobbach ab. Insgesamt wirken rund 30 Mimen an der Inszenierung mit. Zudem haben ein Hund, zwei Ziegen und drei Pferde ihren Auftritt.

Vier Vorstellungen (10., 11., 17. und 18. Juli) beginnen um 18 Uhr und die beiden Sonntagsvorführungen (12. und 19. Juli) jeweils um 16 Uhr. Für Schulklassen gibt es vier Aufführungen (9., 14., 15. und 16. Juli), für die sich der Vorhang jeweils um 10 Uhr hebt. Karten kosten für Erwachsene 24, ermäßigt 21 und für Kinder zehn Euro. Für Schulklassen gelten bei den Vormittagsvorstellungen gesonderte Preise.

Internet:www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Silvio Kuhnert