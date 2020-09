Moritzburg

Freunde des wohl beliebtesten Weihnachtsmärchens müssen jetzt ganz stark sein: Kein Prinz, keine Prinzessin, keine Requisiten. Die Aschenbrödel-Ausstellung im Schloss Moritzburg muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Das teilten die Verantwortlichen des Schlösserlands Sachsen am Donnerstag mit. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, wir haben viele Möglichkeiten durchgespielt, aber letztlich sind wir zu dem Schluss gekommen, die Ausstellung in diesem Winter nicht zu öffnen“, sagt Schlossleiterin Dominique Fliegler. Es wäre weder für die Veranstalter, noch für Gäste und Fans von Aschenbrödel ein schönes Erlebnis, ergänzt sie.

Interaktive Ausstellung mit vielen „Hands on“-Funktionen

Die Entscheidung wird damit begründet, dass die Ausstellung aus vielen interaktiven Modulen besteht, die eine sogenannte „Hands on“ – Funktion haben. Diese seien unter einem akzeptablen Hygienekonzept nicht nutzbar. Außerdem seien die Sonderausstellungsräume im zweiten Obergeschoss zu klein, um die geltenden Abstandsregelungen befolgen zu können. Die Schlossleiterin hofft, dass die nächste Ausstellung im Winter 2021/22 wieder stattfinden kann.

Rückblick auf die Ausstellung 2019

Die Ausstellung zum Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist jedes Jahr der Renner auf Schloss Moritzburg. Schon mehr als eine halbe Million Menschen haben sich von den Kostümen und Geschichten rund um die Entstehung des Films verzaubern lassen. In diesem Jahr wäre die Schau in die zehnte Saison gestartet. Alles begann im Winter 2009/10, als das Schloss die Sonderausstellung zum ersten mal präsentierte. Über 150 000 Besucher kamen, um Kostüme zu sehen und Filmmusik zu hören.

Im Ersten läuft der Film am 29. November

Im Februar 2014 folgte ein Skandal: Eine Kopie von Aschenbrödels Ballkleid wurde gestohlen. Doch die Überwachungskamera nahm den dreisten Diebstahl eines Paares auf. Darauf war zu sehen, wie eine 37-Jährige mit mäßig gefüllter Handtasche in die Ausstellung hineinging und diese mit deutlich ausgebeulter Tasche wieder verließ. Die Fotos überführten das aus Sachsen-Anhalt stammende Paar und sie gestanden. Das Kleid sei eben ein Kindheitstraum der Frau gewesen. Das schlechte Gewissen schien dennoch größer zu sein. Denn im Mai des gleichen Jahres kehrte das Kleid zurück – per Post ins Zentralbüro des Schlosserlands Sachsen. Die Diebin zahlte 150 Euro Geldbuße, das Verfahren wurde daraufhin eingestellt.

Der Film, den Fans auch gern mit „3HfA“ abkürzen, entstand 1973 unter der Regie von Václav Vorlíček. Neben den Aufnahmen in und um Moritzburg wurden weitere Szenen im den Babelsberger und Prager Filmstudios gedreht. Auch das Wasserschloss Švihov und der Böhmerwald sind im Film wiederzuerkennen. Inzwischen zählt der Film zu den beliebtesten Weihnachtsmärchen und begeistert Generationen. Schon Anfang September wurden die ersten Sendetermine veröffentlicht. Und die gute Nachricht für alle, die nicht mehr 92 Tage bis Weihnachten warten können: Im Ersten läuft der Film schon am 29. November um 14 Uhr. Passende weihnachtliche Snacks gibts im nächstgelegenen Supermarkt – selbstverständlich schon jetzt.

Von Lisa-Marie Leuteritz