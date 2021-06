Arnsdorfer Oberschule wird jetzt „vorgegründet

Arnsdorf

Die Würfel sind gefallen: Die neue Arnsdorfer Oberschule entsteht in einem Neubau. „Dies hat sich gegenüber dem Um- und Ausbau des alten Schulgebäudes als wirtschaftlichere Alternative herausgestellt“, sagt der für Schulen zuständige Beigeordnete des Bautzener Landrates, Udo Witschas (CDU). Wie Valentin Opitz, Leiter des Gebäude- und Liegenschaftsamtes, im Kultur- und Bildungsausschuss des Kreistages mitteilte, sei der entsprechende Förderantrag bereits gestellt worden. Dies bildet ein bemerkenswertes Novum: Noch nie in der Geschichte des Landkreises Bautzen wurde eine still gelegte Schule in staatlicher Regie wieder eröffnet. 2005 war die damalige Mittelschule Arnsdorf geschlossen worden.

An der Kapazitätsgrenze

Die Notwendigkeit der Einrichtung einer Oberschule in Arnsdorf zeigte sich im Zuge der Schulnetzplanung für den westlichen, an Dresden angrenzenden Teil des Landkreises Bautzen. Bereits jetzt stoßen Oberschulen und Gymnasien im Bereich Königsbrück/Ottendorf-Okrilla/Radeberg/Großröhrsdorf an ihre Kapazitätsgrenzen.

Die Beschulung in Containermodulen bildet schon einen festen Bestandteil des Raumkonzeptes, insbesondere an den Gymnasien in Großröhrsdorf und Radeberg. Zumindest in Radeberg ist aufgrund der bereits beschlossenen Erweiterungsmaßnahmen Abhilfe in Sicht.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der baulichen Inbetriebnahme der neuen Oberschule in Arnsdorf – inklusive einer ebenfalls geplanten 1-Feld-Sporthalle – rechnet der Landkreis Bautzen zum Schuljahresbeginn 2024/25.

Organisatorisch nimmt die Oberschule Arnsdorf jedoch schon mit Beginn des Schuljahres 2021/22 den Betrieb auf – in Form zweier fünfter Klassen, die am Standort der Oberschule Rödertal in Großröhrsdorf eingeschult werden sollen. Dies erfolgt im Zuge einer so genannten „Vorgründung“, die den sukzessiven Aufbau jeweils zweier neuer Klassenzüge pro Jahr vorsieht: So soll es 2022/23 jeweils zwei fünfte und sechste Klassen, 2023/24 dann jeweils zwei fünfte, sechste und siebente Klassen geben.

Neuer Standort am Festplatz?

Allerdings stößt auch die Oberschule Rödertal, ebenso wie das angrenzende Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium, längst an ihre Kapazitätsgrenzen. „Auf dem gemeinsamen Schulcampus wurden mobile Raumeinheiten zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit errichtet. Damit sind die nutzbaren Freiflächen zunehmend ausgeschöpft, sodass nur noch Reserven für zwei weitere mobile Raumeinheiten bestehen“, legt der Beigeordnete Udo Witschas dar.

Ab dem Schuljahr 2022/23 sei es daher nötig, einen neuen Standort zu erschließen: Infrage kommt hierfür der städtische Festplatz. Um ihn nutzen zu können, müssen jedoch zuvor Gespräche mit der Stadt Großröhrsdorf als Eigentümer geführt werden.

Von Uwe Menschner