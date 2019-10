Arbeiten zum Jazz von Jürgen Haufe in der Galerie Klinger

Dresden

Der begnadete Grafiker, Typograph und Maler Jürgen Haufe wäre am heutigen Dienstag 70 Jahre alt geworden. Er starb vor zwanzig Jahren – viel zu früh. Er war ein warmherziger Mensch, der mit kreativer Neugier seinen Gestaltungswillen durchsetzte, einer der zuhören konnte, der voller Lebenslust die freie Kunst in seine Plakatgestaltungen, die jahrzehntelang das Stadtbild Dresdens mit bestimmen sollten, einbrachte und damit eine sehr sinnliche Komponente. Als Grafiker war er ein Ausnahmetalent.

Haufes ganz besondere Liebe galt dem Jazz

Seine Vielseitigkeit, medienübergreifend zu wirken, zu fotografieren, Fotografien frei zu überarbeiten, zu übermalen, die Collagen und Frottagen, war sinnlich dynamisch und grenzenlos phantasieanregend.

Rasant, provokant, spannungsvoll, dynamisch, expressiv ekstatisch, so könnte man die Linie charakterisieren, derer er sich bediente, die er mit voll tönender Farbe sättigte. Der Fotograf Matthias Creutziger, den eine lange kreative Freundschaft mit Jürgen Haufe verband, schrieb in einem Katalog über den Künstler: „Eine aufrichtige Geste oder ein konkretes Zeichen sind ihm wichtiger, als viele Worte. Diese Haltung äußert sich am ehesten bei der Lösung grafischer Probleme. Im Spiel mit den Elementen … gelingt es ihm dabei sehr oft, schnell und scharfsichtig zu mehreren Lösungen gleichzeitig zu kommen. Andererseits ist seine beispiellose Großzügigkeit und Toleranz, die sowohl Erfahrung als auch eine Dosis Leichtsinn enthält, immer wieder verblüffend. Nicht nur, dass dies ansteckend wirkt, es erzeugt auch eine ganz besondere Art von Leichtigkeit miteinander. In der so entstehenden Atmosphäre wird auf eine ganz harmonisch-sensible Art der ,Ernst des Lebens’ ad absurdum geführt… Jürgen Haufe brauchte Freunde in unmittelbarer Nähe, Bleistift und Notizblock in der Jacke, grafische Visionen und Jazzklänge im Kopf und über dem Gesicht noch den richtigen Hut, um weiterhin, ungeachtet der Dinge ringsum, an ihrem künstlerischen Ausdruck arbeiten zu können, um so in magischen Momenten immer aufs Neue sich und ihre Haut zu retten.“

Jürgen Haufes ganz besondere Liebe galt dem Jazz. Er war ständiger Gast im Jazzclub Tonne in Dresden, war auf Konzerten und hörte laut zu Hause die Musik, die ihn bewegte. Die Beseelung, die er erfuhr durch die zuweilen berauschend ekstatischen Musikfolgen, ist spürbar in seinen Arbeiten. Hingerissen von der enormen Variabilität des Jazz und den zahllosen, unvorhersehbaren Einfällen der Musiker, schienen auch die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten unerschöpflich.

Ausdruck intensiv gelebten und erlebten Lebens

Spot an! Der Fokus richtet sich in der Ausstellung in der Galerie Klinger in Liegau-Augustusbad auf das druckgrafische Werk von Jürgen Haufe, auf Offsetlithografien, in denen sich musikalische Happenings, Geschichten des Jazz, musikalische Improvisationen, Folk Blues, und Jazzdance widerspiegeln. Der Betrachter erlebt in leidenschaftlicher Spielfreude auf den Arbeiten: Uwe Kropinski, Alexander von Schlippenbach, John Tchicai, Alexis Korner, Peter Brötzmann, Peter Kowald, Ulrich Gumpert, Günter Baby Sommer, Sven-Åke Johansson, Conny Bauer… Fotografierend näherte sich Jürgen Haufe den Musikern, später war immer ein Notizblock dabei, auf dem er präzise, in minimalistischer Form und Zeichensprache das Musikerlebnis materialisierte.

Jürgen Haufe: o.T., Bleistift

So entstand das Wesentliche aus einem Wechselspiel von Wahrnehmung, Phantasie und Intuition, durch ein gegenseitiges Durchdringen, so entwickelten sich unendliche Variationsmöglichkeiten. Jürgen Haufe war ein skripturaler Zeichner. Claus Weidensdorfer schrieb über seinen Freund Jürgen Haufe: „…er ist ein außerordentlich phantasiebegabter Mensch. Er bewegt sich auf den verschiedensten Gebieten freier und angewandter Kunst mit beneidenswert sicherem Instinkt. Etwelche Umstürze und Neuheiten konnten ihn nicht verstören. Er hatte sie bereits selbst vollzogen…“

1949 in Ohorn geboren, verlief Jürgen Haufes Weg über eine Lehre und Tätigkeit als Gebrauchswerber, ein Studium der Fachrichtung Gebrauchsgrafik an der Fachschule für Werbung und Gestaltung Berlin-Oberschöneweide bis zur Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler der DDR, später im Sächsischen Künstlerbund, zur Mitgliedschaft im Bund Deutscher Grafikdesigner bis zu einer Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden ab 1996.

Seine Arbeiten sind unbestechlicher Ausdruck intensiv gelebten und erlebten Lebens. 18 Jahre lang widersetzte sich Jürgen Haufe seiner Krankheit , bevor er am 12. September 1999 starb. Geht man durch die Ausstellung, dann scheint man zu begreifen, dass Jürgen Haufe von Lebensfreude und Lebenslust geprägt war.

Von Karin Weber