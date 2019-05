Ein Tornado richtete Pfingstmontag 2010 auch im Seifersdorfer Tal nordöstlich von Dresden verheerende Schäden an. Der bekannte Landschaftsgarten, einer der ältesten in Deutschland, war nicht mehr wiederzuerkennen. Eine Exkursion anlässlich der Tagung des Deutschen Forstvereins in Dresden hat jetzt gezeigt: Geduld war ein guter Ratgeber. Und: Für die geschlossene beliebte Ausflugsgaststätte Marienmühle gibt es Hoffnung.