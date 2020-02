Anwohner wollen keine Dreigeschosser im Wasapark Radebeul

Radebeul

Die Kritik an Neubauprojekten reißt in Radebeul nicht ab. Im Fokus stehen dieses Mal die Wohnquartierspläne auf dem Wasapark-Areal. „In einer Reihe von Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurde unseres Wissens nach sehr einheitlich die geplante Dichte, Höhe und Struktur der geplanten Bebauung kritisiert“, schreiben Anwohner in einem offenen Brief an den Stadtrat.

Darin ruft die Nachbarschaft die Räte auf, sich zu positionieren, wie viel Nutzfläche, wie viele Wohneinheiten, welcher Grünanteil und welche städtebauliche Form dort entstehen dürfen. „Hier die Steuerung aus der Hand zu geben, wäre den Bürgern nicht zu erklären“, heißt es in dem Schreiben.

Umgebende Häuser sind deutlich kleiner

Auf dem Areal des Bürogebäudekomplexes aus DDR-Zeiten sollen bis auf den blauen Riegel an der Meißner Straße alle anderen Bauten einem Quartier mit 151 Wohnungen weichen. Mehrere Mehrfamilienhäuser mit drei Geschossen plus Dach sind geplant, von denen allein vier auf dem jetzigen Parkplatz an der Ecke Pestalozzi-/Schumannstraße stehen sollen.

Dn gestützter und veränderter Form bleibt nur das „Blaue Haus“ auf dem Wasapark-Areal an der Meißner Straße stehen. Quelle: Jürgen-M. Schulter

„Bei vielen der in den letzten Jahren in Radebeul entstandenen Neubauten erkennt man als Bürger leider nur den Hang zur Maximierung der nutzbaren Grundfläche ohne Rücksicht auf den Charakter der umliegenden Bebauung, verbunden mit einem Verschwinden von Grünflächen und am Ende auch von Lebensqualität“, monieren die Anwohner in ihrem Schreiben. Bereits auf der Einwohnerversammlung Ende November vorigen Jahres, verwiesen sie darauf, dass ihre Häuser deutlich kleiner und diese von großen Gartenflächen umgeben seien.

Kritische Begleitung des Projekts gefordert

Mit dem Bau der drei Bürohochhäuser erfolgte vor über 50 Jahren ihrer Meinung nach ein eklatanter Einschnitt mitten in einem für Radebeul charakteristischen lockeren Villen-Wohngebiet. Dieser dürfe jetzt nicht zum Maßstab werden für die künftige Entwicklung des Areals. Des Weiteren meinen die An­wohner in ihrem Brief, dass „das einzige Primat für die Entwicklung des Gebietes die absurde Forderung des Eigentümers zu sein“ scheint, „die Nutzfläche mit Verweis auf die bisherige, völlig unpassende, Maßstab-sprengende Bebauung des Geländes weiterhin zu maximieren.“

Das städtebauliche Problem am Wasapark ist, dass die Eigentümer von der iberischen Halbinsel eigentlich eine Sanierung des Bürogebäudekomplexes mit einer vermietbaren Fläche von fast 22.000 Quadratmeter vorhatten. Die Stadt will hingegen, dass die Gebäude aus dem Stadtbild verschwinden. Der Kompromiss ist das geplante Wohnquartier, das für fast 44 Millionen Euro in den nächsten Jahren entstehen soll.

Die Eigentümer machten bereits deutlich, dass sie die jetzt avisierte vermietbare Fläche von über 16.000 Quadratmeter nicht weiter reduzieren werden. Die Nachbarn fordern den Stadtrat jetzt auf, „die aktuellen Planungen im Wasapark kritisch zu begleiten und nicht allein den Investor die Prämissen setzen zu lassen.“

Von Silvio Kuhnert