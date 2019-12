Anbau an Schiller-Gymnasium in Pirna wird teurer und später fertig

Pirna

Die Schilleraner in Pirna müssen rund ein Jahr länger warten, bis sie die langersehnten zusätzlichen Klassenzimmer im derzeit entstehenden Anbau an ihr Gymnasium in Besitz nehmen können. War die Inbetriebnahme der 13 neuen Unterrichtsräume, zwei Vorbereitungsräume und eines Informatik-Fachkabinett ursprünglich im September nächsten Jahres geplant, geht die Stadtverwaltung momentan von einer Fertigstellung erst mit Beginn des Schuljahres 2021/22 aus.

Die Baukosten liegen auch nicht mehr im Plan. Für den Erweiterungsbau am Friedrich-Schiller-Gymnasium einschließlich Planung, Gestaltung des Außenbereichs sowie der Ausstattung der neuen Zimmer waren anfangs reichlich 6,7 Millionen Euro veranschlagt. Jetzt liegen sie schon bei rund acht Millionen Euro. Eine weitere Kostensteigerung kann die Stadt nicht ausschließen. Als Hauptgrund nennt sie die aktuelle Preisentwicklung im Baugewerbe.

Containerbau als Zwischenlösung

Auf die Ausschreibung von Baulosen traf mitunter nur ein Angebot im Pirnaer Rathaus ein und das zu einem Preis, der die Kostenberechnung weit übertraf. Die Stadt musste bei mehreren Teilpaketen das Vergabeverfahren stoppen, neue Lose bilden und diese zur erneuten Ausschreibung bringen. So konnte sie zwar bessere Baupreise im Vergleich zum ersten Angebot erzielen, wie Stadtsprecher Thomas Gockel berichtete, dennoch überstiegen diese immer noch das ursprüngliche Budget. Durch die Wiederholung von Ausschreibungen zog sich zudem die Vergabe von Bauaufträgen in die Länge und der Baufortschritt verzögerte sich.

Aufgrund wachsender Schülerzahlen muss die Sandstein-Stadt ihr Schiller-Gymnasium von einem 4,5- zu einem sechzügigen Schulgebäude vergrößern. Zur Linderung der akuten Platznot für die rund 840 Mädchen und Jungen sind bereits jetzt Schulklassen interimsmäßig in einem Containerbau untergebracht. Die langfristige Lösung soll ein Erweiterungsbau an der Ostseite des Altbaus bringen.

Dessen Errichtung begann mit einer aufwendigen Spezial-Gründung im Herbst 2018. Wegen schlechter Bodenverhältnisse mussten rund 600 Kiesstopfrüttelsäulen ins Erdreich gerammt werden. Nun sind die Rohbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Beim Richtfest am Montag schlugen OB Klaus-Peter Hanke (parteilos), Schuldirektor Bernd Wenzel und Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) den symbolisch letzten Nagel in den Dachstuhl.

Die noch ausstehenden Betonarbeiten am Verbindungsbau zum Altgebäude finden im kommenden Frühjahr ihren Abschluss. Ab März 2020 starten dann die Arbeiten an der Fassade des dreigeschossigen Neubaus. Der Innenausbau beginnt im darauffolgenden Monat, teilte die Stadt mit.

Von Silvio Kuhnert