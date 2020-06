Radebeul

Der An- beziehungsweise Erweiterungsbau neben dem altehrwürdigen Gebäude des Gymnasiums Luisenstift in Radebeul ist fertiggestellt. Im Inneren sind die letzten Arbeiten zur Einrichtung der Fachkabinette im Gange. Bevor die Schüler nach den Sommerferien ihre modernen Unterrichtsräume in Besitz nehmen können, öffnen sich am Sonntag im Rahmen des Tages der Architektur die Pforten des Neubaus für interessierte Besucher. Es ist das einzige Objekt in der Lößnitzstadt, das am Architekturtag besichtigt werden kann.

Baustart war 2017

An der Ostseite des Altbaus ist aufgrund der Hanglage von Norden gesehen ein zwei- und aus südlicher Richtung dreigeschossiger rechteckiger kompakter Bau, eine Stahlbetonskelettkonstruktion in Massivbauweise, entstanden. Im Keller beziehungsweise Erdgeschoss kommen ein Mehrzweckraum sowie eine Cafeteria unter. In den beiden Obergeschossen entstehen zehn Klassen- und Kursräume sowie drei Fachkabinette für die Fächer Physik, Chemie und Biologie mit Vorbereitungszimmern. Alle Zimmer reihen sich um ein Atrium.

Der Entwurf stammt aus der Arbeitsgemeinschaft Pussert Kosch Architekten, von denen bereits der mehrfach preisgekrönte Neubau der Feuerwache Kötzschenbroda an der Wilhelm-Eichler-Straße stammt, zusammen mit Kroll Architekten. Diese hatte den von der Stadtverwaltung europaweit ausgelobten Architektenwettbewerb 2015 gewonnen. Bereits 2016 vergab der Stadtrat den Planungsauftrag an den Wettbewerbssieger und fasste den Baubeschluss.

Im Juli 2017 rückten am Luisenstift die ersten Bauleute an. Sie rissen zunächst ein altes Haus der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft ab, um für den Neubau Platz zu schaffen. Im Frühjahr darauf begann der Aushub der Baugrube, im August 2018 konnte Grundsteinlegung gefeiert werden und im März 2019 das Richtfest. Rund 5,3 Millionen Euro betragen die Baukosten. Der Freistaat unterstützt das Vorhaben mit rund 2,4 Millionen Euro aus dem Investpaket „Brücken in die Zukunft“. Im kommenden Jahr steht dann die Sanierung des Altbaus auf der Agenda.

Am Sonntag, dem 28. Juni gibt es um 11 Uhr und um 13 Uhr jeweils die Gelegenheit, das Gebäude in der Straße der Jugend 3 in Radebeul unter fachkundiger Führung zu besichtigen.

Von Silvio Kuhnert