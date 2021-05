Amüsantes und Tragisches, Skurriles und Skandalöses aus Freital-Pesterwitz

Freital

Vor nicht allzu langer Zeit ist Elon Musk, der amerikanisch-kanadische Unternehmer hinter Paypal, Tesla und SpaceX, mit einer steilen These hervorgetreten. Auf Twitter gab er der Vermutung Raum, die Pyramiden, das einzige erhaltene der sieben Weltwunder der Antike, seien von Außerirdischen erbaut worden. Von Wesen also, die so ähnlich geheißen haben könnten, wie sein jüngstes Kind: X AE A-12. Die Ägypter, die bis auf die Hardcore-Islamisten, stolz auf das pharaonische Erbe sind, schäumten vor Wut.

In den unlängst veröffentlichen „Pesterwitzer Miniaturen“ hält sich der Autor Wolfgang Nicht deutlich mehr zurück, was mutige Thesen angeht. Er ist aber so frei, immer wieder Fragen zu stellen, die einerseits berechtigt sind, andererseits mitunter auch zum Widerspruch bis hin zum spöttischen Kommentar reizen. Da wäre etwa die einsame, vier Meter hohe Ziegelstein-Säule, die auf einer freien Wiese mit einigen Obstbäumen unweit der Straße Am Pfarrgarten steht. Schornstein? Vielleicht die Lüftung eines darunter liegenden Kellers? Die Antwort ist letztlich simpel. Es handelt sich um den Überrest einer Gewächshausheizung, was von einer alteingesessenen Pesterwitzerin auch bestätigt wurde.

Ähnlich hält man es bei den Ausführungen zu einem Gedenkstein für die Opfer der Kriege vor der St. Jakobuskirche. So werden Mutmaßungen angestellt, warum Pauline John kurz vor Kriegsende Suizid beging und am 7. Mai 1945 in Pesterwitz beerdigt wurde. War sie überzeugte Nationalsozialistin? Hatte sie Angst ob der „Gräuelberichte über die Sowjetsoldaten“? Hatte sie Nachricht vom Tod ihres Mannes an der Front erhalten? Letztlich kann die Frage nicht beantwortet werden. Es bleibt bei der Spekulation, weshalb man sich nicht nur in diesem Fall als Leser fragt, warum denn überhaupt ominös spekuliert werden muss. Interessant dann allerdings die Mitteilung, dass Pauline John als Grabbeigabe drei Panzerfäuste mit in den Sarg gelegt wurden, wie es im Bestattungsbuch des Pesterwitzer Friedhofs vermerkt ist. Ja, nach Kriegsende gab es so einige Waffen, Uniformen, Orden und NS-Devotionalien zu beseitigen. In diesem Fall entledigte man sich also dreier Panzerfäuste, die dann am 14. Januar 1966 entsorgt wurden, nachdem der Kampfmittelbeseitigungsdienst das Grab Pauline Johns geöffnet hatte.

Es geht um Straßen, Häuser und Menschen

Autor der Broschüre, die dem Leser helfen soll, „den Ort Pesterwitz besser kennenzulernen“, ist Wolfgang Nicht aus Pesterwitz. Die Arbeit, die quasi eine Ergänzung zum „Historischen Stadtrundgang“ von 2018 ist, entstand im Rahmen der Interessengemeinschaft Geschichte im Seniorenclub Pesterwitz e.V. Wolfgang Nicht hat vergessene Anekdoten ausgegraben, widmet sich Tor-Sprüchen, Buchstabenkürzeln und Schriftzügen auf alten Grab- und Mauersteinen, Kunstwerken und sonstigen Kleinoden der Ortsgeschichte. Es geht um Straßen, Häuser und Menschen, um Fakten und Hintergründe, um Vergangenes und Gegenwärtiges, Amüsantes und Tragisches, Skurriles und mal wirklich, mal vermeintlich Skandalöses. Eines fügt sich ins andere, summa summarum ergibt sich eine in gut lesbare Häppchen verpackte und auch hinreichend bebilderte Bestandsaufnahme eines Ortes, die nicht nur Pesterwitzer und sonstige Einwohner Freitals mit Gewinn lesen, sondern auch ausflugslustige Dresdner. Die Publikation erschien zum Jubiläum „100 Jahre Freital“, die Auflage beträgt 500 Stück.

Selbstverständlich stellen sich Lerneffekte ein. Hand aufs Herz, wer wüsste auf Anhieb, dass „flämisch“ im Bauhandwerk einen speziellen Mauerverbund bezeichnet, „also eine Form, wie mit Ziegelsteinen die Fugen gesetzt werden“?. Wie Wolfgang Nicht im Kontext des „Flämischen Tores“, das 1906 im Zusammenhang mit dem Neubau der Kirche, errichtet wurde, mitteilt, wurde der Begriff „flämisch“ synonym für gemauert, „im Gegensatz zu einer unregelmäßigen Pläner-Schichtung verwendet. Im Fall des Flämischen Tores von Pesterwitz ist es allerdings so, dass man nicht genau weiß, ob „es wirklich ein Flämischer Verband ist“ – die Mauer ist nämlich verputzt.

Wolfgang Nicht: Pesterwitzer Miniaturen. Kleine oder keine Geheimnisse? 66 Seiten, 5 Euro

Kontakt: Interessengemeinschaft Geschichte Pesterwitz im Seniorenclub Pesterwitz e.V., Dorfplatz 1, 01705 Freital OT Pesterwitz

Von Christian Ruf