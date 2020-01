Hohnstein/Rathen

Wegen akuter Steinschlaggefahr ist der Wanderweg durch den Amselgrund zwischen dem Hohnsteiner Ortsteil Rathewalde und Rathen gesperrt. Das bröckelige Felsgestein haben Geologen bei Untersuchungen entdeckt. Nun stehen dringende Felssicherungsarbeiten an, zu denen insbesondere das Beräumen des losen Felsmaterials gehört. Sie sollen voraussichtlich am 13. Januar beginnen. „Geplant ist, diese am 14. Februar 2020 abzuschließen“, teilte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mit.

Im Juli 2017 stürzte in der Schlucht eine Felsplatte ab und beschädigte die Amselfallbaude. Im vorigen Jahr durfte Wirt Uwe Knaak wegen Felssturzgefahr die Baude nicht öffnen. Und eine baldige Wiedereröffnung ist nicht in Sicht. Denn dafür sind laut SIB weitere grundlegende Sicherungsarbeiten am Fels erforderlich. Da sich das Areal jedoch in der Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz befindet, bedürfen die weiteren Arbeiten einer umfangreichen Planung und einer naturschutzfachlichen Genehmigung durch die Obere Naturschutzbehörde (Landesdirektion Sachsen).

Von DNN