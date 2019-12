„Am Hofwall“ rollen die Bagger an: In Radeburg entsteht ein neues Wohngebiet

Radeburg

Ein neues Wohnviertel ist in Radeburg am Entstehen. Auf dem Areal des einstigen Ritterguts bewegen Bagger Erdmassen für das Großprojekt „Am Hofwall“.

„Die Bauarbeiten sind in vollem Gange“, teilte Volker Böhme, Prokurist und Projektentwickler bei der Hentschke Bau GmbH, mit. Das Bauunternehmen aus Bautzen entwickelt an dem Standort gemeinsam mit Berliner Michael Bethke Gruppe ein großzügiges und modernes Wohnquartier für Familien und Senioren.

In der Nähe des Standzentrums werden in einem ersten Bauabschnitt ein Seniorenpflegeheim mit 93 Plätzen sowie vier weitere Wohngebäude als Betreutes Wohnen mit insgesamt 57 Wohnungen entstehen. In einem nachgelagerten Bauabschnitt kommen dann weitere vier Mehrfamilienhäuser hinzu. Sie sollen vor allem jungen Familien ein neues Zuhause bieten.

Visualisierung des neuen Wohnquartiers "Am Hofwall" in Radeburg Quelle: Hentschke Bau GmbH

Seniorenpflegeheim, Betreutes Wohnen und Mehrfamilienhäuser

Insgesamt werden neun dreigeschossige Gebäude errichtet, die mit Ausnahme des Pflegeheims allesamt über ein begrüntes Flachdach verfügen werden. „Wir investieren rund 30 Millionen Euro in den Bau des neuen Viertels“, verrät Böhme.

Für Familien stehen in dem neuen Quartier in Zukunft 32 Wohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 90 und 108 Quadratmetern zur Verfügung. Im Rahmen des Betreuten Wohnens wird es 57 barrierefreie Ein- bis Drei-Raum-Wohnungen mit 42 bis 60 Quadratmetern Wohnfläche geben. Die Betreuung des Seniorenwohnens sowie des Altenpflegeheimes übernimmt die Michael Bethke Gruppe aus Berlin.

Dimension eines kleinen Stadtviertels

Das Projekt hat die Dimension eines kleinen Stadtviertels. Denn das neue Quartier wird sich von dem Straßenzug „Am Hofwall“ bis fast zur Autobahn erstrecken.

Als Hentschke Bau das Vorhaben erstmals vor zwei Jahren vorstellte, war ursprünglich ein Baubeginn bereits im Frühjahr 2018 geplant. Die ersten Mieter sollten eigentlich dieser Tage schon in den Häusern wohnen können. Doch das Vorhaben kam ins Stocken. Die ursprünglichen Investitionspartner waren die Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen (Betreutes Wohnen) sowie die Euro Plus Senioren-Betreuung GmbH, ein Tochterunternehmen der Volkssolidarität Chemnitz (Betrieb des Altenpflegeheims). Letztgenannte fand jedoch nicht ausreichend Personal, um das Pflegeheim betreiben zu können. Daher musste die Hentschke Bau GmbH nach einem neuen Partner suchen. Mit der Berliner Michael Bethke Gruppe wurde die Baufirma fündig.

Firma Hentschke Bau

Die Firma Hentschke Bau ist in der Region vor allem im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten ein Begriff. Doch das Unternehmen ist auch in den Bereichen Gesellschaftsbau und Sozialgebäudebau sowie Industriebau und Sonderbauten tätig. Es unterhält ein eigenes Betonwerk. Auf rund 20.000 Quadratmetern Produktionsfläche stellt es Betonfertigteile für den Hoch- und Ingenieurbau in Abmessungen bis zu 50 Metern Länge und einem Gewicht von bis zu 100 Tonnen her.

Die Hentschke Bau GmbH gehört zu den größten Arbeitgebern in Ostsachsen und beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Bautzen gibt es Standorte in Dresden und Erfurt.

Von Silvio Kuhnert