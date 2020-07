Altkötzschenbroda wird am 4. und 5. Juli 2020 zum zweiten Mal Schauplatz der „Radebeuler LebensArt“. Neben Wein gibt es am Wochenende auf dem Dorfanger Puppenspiel, Musik und Lichtinstallationen zu erleben.

Lichtkünstlerin Claudia Reh strahlt mit dem Polylux Häuser an und zaubert so Lichtbilder an die Fassaden auf dem Dorfanger. Quelle: Foto: Silvio Kuhnert