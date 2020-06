Altenberg/Pirna

Der Bau des neuen Leistungssportzentrums in Altenberg scheint für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in finanzieller Hinsicht ein Fass ohne Boden zu sein. Als es im Jahr 2014 um die Standortentscheidung für den Trainingskomplex für Rennrodler, Bobpiloten, Skeletonis, Biathleten und Mountainbiker ging, schätzte die Kreisverwaltung die Baukosten auf rund 6,9 Millionen Euro. Laut aktueller Kostenprognose liegt die Investitionssumme für die Errichtung eines Trainingsgebäudes mit Lauf- und Schießhalle sowie zwei Anschubstrecken für den Kufensport neben der Dreifeldsporthalle am Schellerhauer Weg nun bei über 14,8 Millionen Euro.

BSZ in Freital muss auf Geld verzichten

Auf ihrer jüngsten Sitzung mussten die Kreisräte erneut das Baubudget um 2,6 Millionen Euro erhöhen, um die jetzige Bausumme absichern zu können. Denn im Haushalt waren bislang „nur“ rund 12,2 Millionen Euro für das Vorhaben eingestellt. Um die Finanzierungslücke zu schließen, muss unter anderem Haus 1 des Berufsschulzentrums „ Otto Lilienthal“ in Freital vorerst auf die Dachsanierung warten.

Nach der anfänglich groben Kostenschätzung während der Standortentscheidung hatten sich die Kosten durch die konkrete Planung bis zum Baubeschluss im April 2016 auf fast 8,4 Millionen Euro summiert. Im August des Folgejahres mussten die Kreisräte eine ordentliche Schippe von rund 3,8 Millionen Euro wegen Baupreissteigerung und der mehr als guten Auftragslage der Baubranche obendrauf legen.

Erst seit April 2019 verläuft der Bau reibungsfrei

Als einen Grund für die neuerliche Kostenexplosion nennt die Kreisverwaltung den schwierigen Baustart, der zu längeren Verzögerungen geführt hatte. „Im September 2017 konnte der Bau wegen fehlender Angebote für die Leistungen der vorbereitenden Arbeiten und Abbrucharbeiten nicht beginnen“, informierte Kreissprecher Enrico Albrecht. Nach Aufhebung der Ausschreibung und einer sogenannten Freihändigen Vergabe fand sich eine Firma, die den Abbruch einer alten Tischlerei sowie den Rückbau des Schulhofes für die Baufeldfreimachung vornahm. Die Arbeiten konnten wegen einer dreimonatigen Winterunterbrechung jedoch erst im Frühjahr 2018 abgeschlossen und die Baustelle eingerichtet werden.

Danach kamen umfangreiche Verlegungen von Medien mit einigen Überraschungen im Erdreich, insbesondere einer Fernwärmeleitung zur Versorgung des gesamten Wohngebietes am Schellerhauer Weg. Der tatsächliche Verlauf der Leitung wich erheblich von den Planzeichnungen ab, zudem kamen in den Plänen nicht eingetragene Schachtbauwerke zum Vorschein. So konnten die Technischen Dienste Altenberg die Fernwärmeleitung erst im August 2018 verlegen. Dies brachte den Bauablaufplan durcheinander, weil unter anderem eine viel größere Baugrube ausgehoben werden musste.

Erst seit April 2019 verläuft der Bau reibungsfrei. Die Kreisverwaltung rechnet nun mit einer Fertigstellung Ende 2021. Sie hofft zudem, dass trotz der erneut gestiegenen Baukosten Bund und Land den Großteil der Bausumme über Fördermittel tragen.

