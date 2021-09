Alte Villa in Radeberg erstrahlt in neuem Glanz

Radeberg

Manche Häuser können zugleich Last und Lust für eine Stadtgesellschaft sein. Lust, da sie noch die Schönheit erahnen lassen, die sie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung prägte. Last, da diese Schönheit vergänglich ist und unter bröckelndem Putz und aus dem Mauerwerk wachsenden Birken verschwindet.

Wohn- und Geschäftshaus wird zu Architekturbüro

Dieses Schicksal drohte auch dem Gebäude Rumpeltstraße 1 in der Nähe des Radeberger Bahnhofs. 1913 als „Mietshaus in halboffener Bebauung“, wie es die Denkmalliste zu vermelden weiß, erbaut, diente es einst Oberstudienräten und Reichsbahnmitarbeitern – also eines damals als gehoben geltenden Klientels – als Wohnstätte. Bauherr war der aus Heidenau stammende Architekt und Baumeister Alfred Demmler. Im Untergeschoss richteten sich ein Tabakladen und ein Schokoladengeschäft ein. Um die Jahrtausendwende zogen die letzten Mieter aus. „Außen bröckelte der Putz von der schmutzigen Fassade. Innen hatte ein Loch im Dach nicht nur Decken einstürzen lassen, sondern auch dem Hausschwamm Tür und Tor geöffnet“, berichtet Ute Schader von der Caparol GmbH. Das im hessischen Ober-Ramstadt ansässige Unternehmen war vom Bauherren, dem Radeberger Architekten Mario Schubert, mit der Neugestaltung der Fassade beauftragt worden. Dieser hatte sich von dem maroden Zustand des Hauses nicht abschrecken lassen und sich entschlossen, die betagte Villa zum Sitz seines Architekturbüros auszubauen.

Jugendstilfassade in Sandtönen und Weiß

„Nach dem Detailstudium der Fassade sowie von alten Zeichnungen machte ich mir ein Bild vom Umfeld des Hauses und entwickelte gemeinsam mit meiner Kollegin Beate Lutz drei Entwürfe, aus denen die heutige Farbgestaltung als klarer Sieger hervorging“, erklärt Innenarchitektin Eva Helterhoff. So dominieren jetzt auf den großen Fassadenflächen zurückhaltende Sandtöne, von denen sich die originalen Jugendstil-Ornamente durch farbliche Akzentuierungen deutlich abheben. Weitere, aus Stuckwerk geformte Verzierungen – darunter die kleinen Figuren am Giebel – sind dagegen in schlichtem Weiß gehalten. Auch an Ralf Beyer und seine Mitarbeiter stellte die Villa Rumpeltstraße 1 besondere Anforderungen: „Eine Fassade dieser Größenordnung mit einer solchen Vielzahl an Ornamenten zu bearbeiten, ist auch für uns keine alltägliche Arbeit“, berichtet der Radeberger Malermeister.

An der Gebäuderückseite brachte er eine unauffällige Wärmedämmung an. Obwohl er oft daran vorbei gegangen sei, habe er das Gebäude früher kaum wahrgenommen: „Durch die neue Gestaltung sind die schönen Ornamente wieder sichtbar geworden.“

Einstige Mieter besuchen früheres Zuhause

So wie Ralf Beyer freuen sich viele Radeberger über den wieder gewonnenen Glanz: „Vor kurzem hat uns ein älteres Ehepaar einen Besuch abgestattet, das früher in einer der Wohnungen gelebt hat“, sagt Eigentümer Mario Schubert. „Die älteren Herrschaften standen dann bei uns im Büro und haben uns ganz begeistert erzählt, dass da früher ihr Bett gestanden hat. Das ist natürlich rührend und auch für uns etwas ganz Besonderes.“

