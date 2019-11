Zittau

Es ist ein furioses Tohuwabohu, das Rüdiger Hentzschel bei seinem Zittauer Regiedebüt als absolut verfahrene Komödie hinterlässt. Denn in „ Mord auf Schloss Haversham“ geht alles schief, was schief gehen kann. Die Rahmenhandlung ist dabei eigentlich nur sekundär und wird nicht final aufgelöst, aber am Anfan...