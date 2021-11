Radebeul

Mehr als 500 Bäckereien in Sachsen sammeln im Advent erneut Wechselgeld vom Stollenkauf für den guten Zweck. Die Kunden werden bis Weihnachten gebeten, das Geld für Bedürftige in eine von mehr als 1300 auf die Tresen gestellten Spendendosen zu werfen, wie die Diakonie Sachsen in Radebeul am Freitag mitteilte. Wegen der Corona-Pandemie wird die 1994 erstmals initiierte Stollenpfennig-Aktion nicht offiziell eröffnet – wie schon im Vorjahr.

Die Bäckereien stellen in ihren Hauptgeschäften und Filialen rund 1300 Spendendosen auf ihre Verkaufstresen. Die Aktion wird von der Diakonie Sachsen und vom Landesinnungsverband Saxonia des Bäckerhandwerks Sachsen veranstaltet – in diesem Jahr zum 28. Mal. Der Erlös fließt in Hilfsprojekte von „Brot für die Welt“. 2020 erbrachte die sächsische Spendenaktion mehr als 38 000 Euro.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bundesweit eröffnete „Brot für die Welt“ am Sonntag die 63. Sammlung mit einem Gottesdienst in Detmold, Nordrhein-Westfalen. Die Aktion steht 2021 unter dem Titel „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.“ Mit dem Geld sollen Partnerorganisationen im globalen Süden unterstützt werden. Für Sachsen wird die Sammelaktion des Hilfswerkes am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Kirche von Großschönau bei Zittau eröffnet.

„Brot für die Welt“ wurde 1959 gegründet. Aktuell fördert das Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen rund 1800 Projekte in mehr als 90 Ländern. Traditionell werden in den Advents- und Weihnachtsgottesdiensten für das Hilfswerk Spenden gesammelt. Es gibt zudem die Möglichkeit der Online-Spende.

Von epd/DNN