Ottendorf-Okrilla

Der anhaltende Höhenflug der Halbleiterindustrie und die weltweit große Nachfrage nach Chips schlägt sich auch in den Auftragsbüchern des in Ottendorf-Okrilla ansässigen Industriega­sespezialisten Air Liquide Electronics nieder. Das Unternehmen, das unter anderem Globalfoundries in Dresden beliefert, verweist auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 – und blickt optimistisch nach vorn.

Der Betrieb beschäftig aktuell an seinem Standort im Ottendorfer Gewerbegebiet knapp 100 Mitarbeiter und versorgt deutschlandweit die Halbleiterindustrie mit Reinstgasen und Gasgemischen – und profitiert dabei von der derzeit massiven Chip-Nachfrage, wie Geschäftsführer Wolfgang Steiner erklärt: „Unsere Kunden weiten ihre Produktionskapazitäten aus, um die stetig wachsende Nachfrage nach Chips bedienen zu können. Dementsprechend erhöht sich auch die benötigte Menge an Prozessgasen.“

Größter Vertrag in der Unternehmensgeschichte

Eigenen Angaben zufolge war es dem Gasespezialist vergangenes Jahr gelungen, „entscheidende langfristige Verträge mit seinen Kunden abzuschließen – darunter den größten Vertrag der Unternehmensgeschichte“. Dabei gehe es vor allem um erhöhte Versorgungsmengen im Bereich Spezialgase und Bulkgase. Bei letzteren handele es sich um große Gasmengen, die in flüssiger Form oder als Hochdruckgas in vakuumisolierten Behältern an die Kunden geliefert werden.

Ein deutliches Plus an Aufträgen verzeichnet Air Liquide indes auch beim Ausbau so genannter Onsite-Luftzerlegungsanlagen. „Dabei erweitern wir die Luftzerlegungskapazitäten bei unseren Halbleiterkunden vor Ort durch zusätzliche Anlagen. Wir investieren in diesem Bereich an fast jedem Kundenstandort“, erklärt Wolfgang Steiner.

Angesichts der gefüllten Auftragsbücher benötigt das Unternehmen auch mehr Personal. Schon vergangenes Jahr seien deshalb zehn neue Mitarbeiter aus sechs verschiedenen Nationen, darunter Venezuela, China, Frankreich und der Türkei, hinzugekommen. Air Liquide beschäftigt nach eigenen Angaben Mitarbeiter aus acht Nationen und engagiert sich beispielsweise im Arbeitskreis für Diversity Management des Branchenverbands Silicon Saxony. Für dieses Jahr seien weitere Neueinstellungen geplant.

Hohe Nachfrage auch in Zukunft erwartet

Dank eines strikten Hygienekonzeptes, Homeoffice-Regelungen und den Einsatz digitaler Kommunikationskanäle im Betrieb und mit Kunden habe Air Liquide die Auswirkungen der Coronapandemie auf das Alltagsgeschäft bisher geringhalten können. Die mit Corona einhergehenden weltweiten Lieferengpässe habe das Unternehmen allerdings sehr wohl zu spüren bekommen: „Vor allem bei Spezialgasen und Ersatzteilen für unsere Anlagen gab es mitunter Engpässe. Allerdings konnten wir als Teil der Air Liquide-Gruppe auf ein weltweites Netzwerk zurückgreifen und die Liefersicherheit durchgehend sicherstellen“, sagt Wolfgang Steiner.

Derzeit bemühe sich der Betrieb, die Liefersicherheit und die weltweiten Lieferketten für Industriegase zu verbessern – und blickt dabei auch in die Zukunft: „Wir erwarten in den kommenden Jahren neue Ansiedlungen von großen Halbleiterunternehmen in Europa. Auf die potenziell steigende Nachfrage möchten wir entsprechend vorbereitet sein“, sagt Wolfgang Steiner.

Vertrag mit Globalfoundries erweitert

Unterdessen hatte das Ottendorfer Unternehmen passend dazu erst Ende der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass der bestehende Vertrag mit Globalfoundries über die Lieferung von hochreinen Gasen für die Fab 1 in Dresden verlängert und erweitert worden ist. Die Vereinbarung umfasst sowohl Investitionen vor Ort als auch darüber hinausgehende Industriegase-Lieferungen.

Air Liquide beliefert seit mehr als 20 Jahren die Standorte des Chipriesen in Dresden, aber auch in Singapur und in den USA. Das Ottendorfer Unternehmen produziert bereits Gase, insbesondere Stickstoff, direkt im Dresdner Globalfoundrieswerk in vier On-Site-Anlagen und will eigenen Angaben nach in den nächsten zwei Jahren in zwei weitere On-Site-Anlagen investieren. Die aktuelle Vereinbarung erweitere die Zusammenarbeit in Deutschland für die Lieferung von hochreinen verflüssigten Gasen wie Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Helium, CO2 und Wasserstoff, die für die Halbleiterproduktion unerlässlich sind.

Mehr Gase, damit Werk in Dresden wachsen kann

Die Vereinbarung ermögliche es Air Liquide, größere Mengen an Gasen an das Dresdner Werk zu liefern, während Globalfoundries seine Kapazitäten in Deutschland ausbaue, um die steigende Kundennachfrage nach Halbleitern zu befriedigen, heißt es in einer Mitteilung. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, der das große Vertrauen unserer Kunden in unsere Partnerschaft zum Ausdruck bringt“, sagt Wolfgang Steiner.

Erst vergangenes Jahr war das Ottendorfer Unternehmen von Globalfoundries in Dresden mit dem Supplier Award in der Kategorie „Material Supplier“ ausgezeichnet worden. Der Halbleiterhersteller würdigte damit die sehr gute Lieferantenleistung hinsichtlich Qualität und Versorgungssicherheit. Mit Blick auf den Ausbau der Zusammenarbeit hebt Manfred Horstmann, Vice President und General Manager bei Globalfoundries, die nötige Kontinuität und Vorhersagbarkeit der Lieferkette hervor: „In Zeiten einer beispiellosen Nachfrage nach Halbleitertechnologien ist die strategische Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern von entscheidender Bedeutung, um die laufenden Bemühungen zur Maximierung und Erweiterung der Produktion in unserem Werk in Dresden zu unterstützen.“

Der Standort am Bergener Ring in Ottendorf-Okrilla. Quelle: Air Liquide Electronics GmbH

Die in Ottendorf ansässige Air Liquide Electronics Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Air Liquide Deutschland. Den Betrieb in Ottendorf-Okrilla hatte die Air Liquide Deutschland vor 15 Jahren von einem anderen deutschen Ga­se­produzenten übernommen. Die Ottendorfer sind eigenen Angaben nach Spezialist für die Produktion und Lieferung von Luft- und Bulkgasen sowie Spezialgasen für die Halbleiterindustrie, von Equipment für Gas- und Chemieversorgungssysteme für die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben weltweit tätigen Großkonzerne gehören auch mittlere und kleinere Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen zu den Kunden.

Von Sebastian Kositz