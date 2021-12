Ottendorf-Okrilla

Der Spezialist für Gas sitzt in Ottendorf-Okrilla. Seit 2006 produziert und liefert die Air Liquide Electronics GmbH Spezialgase für die Halbleiterindustrie, einem spezialisierten Bereich der Elektroindustrie, und im Bereich Photovoltaik auch Equipment für Gas- und Chemieversorgungssysteme. In diesem Jahr feiert der Betrieb in Sachsen seine 15-jährigen Aktivitäten.

Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

So lange ist es her, dass die Mutterfirma Air Liquide Deutschland den Standort in Ottendorf-Okrilla von einem deutschen Gasproduzenten übernahm, der ebenfalls Spezialist für Industriegase war. „Bereits damals lag der Schwerpunkt auf Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie“, sagt Wolfgang Steiner. Er ist seit 2017 Geschäftsführer des Standortes. „Diesen Bereich haben wir sukzessive vorangetrieben und ausgebaut, sodass wir mittlerweile alle großen Halbleiterunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unseren Kunden zählen dürfen.“

Neben der Kundenbetreuung steht die technologische Weiterentwicklung ganz oben auf der Agenda des Zulieferers. In seiner Unternehmensgeschichte hat der Industriegasspezialist unter anderem auch bestehende Gasversorgungssysteme bei seinen Kunden ausgebaut. Als Erfolg verbucht die Firma aus Ottendorf-Okrilla auch, dass Wärme bei den Produktionsanlagen zurückgewonnen werden kann und dass eine Anlage entwickelt wurde, die Wasserstoff „onsite“ erzeugt. Letzteres sind Eigenerzeugungsanlagen, die direkt beim Anwender die Gase produzieren.

Der Geschäftsführer räumt aber auch ein, dass nicht immer alles glatt lief in der Unternehmenshistorie. „Natürlich hatten wir auch mit schwierigen Situationen zu kämpfen. Ich denke dabei zum Beispiel an Materialknappheiten bei Helium oder den Ausfall eines Produktionsstandortes zur Wasserstofferzeugung“, sagt Wolfgang Steiner. Auch ein starker Wintereinbruch mit Straßensperrungen habe in der Vergangenheit die Lieferbedingungen erschwert.

Regionale Lage und Nähe zu Dresden als Vorteil

Inzwischen hat sich Air Liquide Electronics zu einem festen Partner bei der Gasversorgung entwickelt. 100 Mitarbeiter zählt der sächsische Zulieferer. Die positive Entwicklung führt das Unternehmen auf die regionale Lage und der Nähe zu Dresden zurück. Im September dieses Jahres erhielt die Firma einen „Supplier Award“ von einem namhaften Halbleiterhersteller als bester Lieferant im Bereich Materialien.

Für die weitere Entwicklung des Unternehmens sieht der Geschäftsführer zwei maßgebliche Säulen: „Wir möchten zum einen natürlich das zukünftige Wachstum und die Kapazitätserweiterungen unserer bestehenden Kunden begleiten.“ Dafür entwickle man neue Lösungen und investiere in die jeweiligen Kundenstandorte. Aber auch neue Marktteilnehmer, beispielsweise im Silicon Saxony, seien Steiner zufolge Teil des Wachstumsplans.

Von Sabrina Lösch