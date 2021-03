AfD Radebeul: Antrag gegen gendergerechte Sprache abgelehnt

Radebeul

Der Antrag der AfD-Fraktion: „Keine Gendergerechte Sprache in der Stadtverwaltung von Radebeul“ fand im Stadtrat keine Mehrheit. Der Antrag wollte verhindern, dass in den Veröffentlichungen und Druckerzeugnissen der Verwaltung eine geschlechtergerechte Sprache Anwendung findet.

AfD-Stadtrat Detlev Spangenberg, der auch Mitglied des Bundestages ist, stellte in der März-Sitzung des Stadtrats den Antrag seiner Fraktion vor: „Mir geht es um Sensibilisierung, das Kulturgut Sprache, die Identifikation mit der Geschichte der Sprache und dass Verlust der Sprache immer eine sehr gefährliche Veränderung darstellt – das hat uns Geschichte gezeigt.“ Die Ursache für die immer öfter praktizierte geschlechtergerechte Sprache liege in einem „dominanten, aggressiven Feminismus, der scheinbar zu wenig Selbstvertrauen hat, um im Leben klar zukommen“, sagte der 76-Jährige Spangenberg und meinte: „Wir haben doch keinen Grund in eine wirklich schöne Sprache, die schon über viele Jahrhunderte alt ist und sich entwickelt hat, einzugreifen.“

Radebeul orientiert sich am Rat für deutsche Rechtschreibung

Aus Sicht des Oberbürgermeisters Bert Wendsche (parteilos) gibt es gar keinen Handlungsbedarf. Die Verwaltung habe nicht vor, Gendersternchen, das Binne-I oder Ähnliches einzuführen. Zugleich betonte er: „Sprache ist nicht unveränderlich, sondern lebt und das wird auch immer so sein.“ Darauf reagiere auch der Rat für deutsche Rechtschreibung, an dem sich die hauptamtliche Verwaltung orientiere. Sie nutzt folgende Formulierungen: Erstrangig wird das generische Neutrum verwendet. Dieses solle möglichst alle Geschlechter umfassen. Praktiziert werde dies beispielsweise mit der Bezeichnung „die Personen“. Werden Personen explizit angesprochen, greife die Verwaltung auf die passende Anrede zurück. Als Beispiel nannte Wendsche die Begrüßung „sehr geehrte Damen und Herren“. Spezifisch wird es, wenn genau ein bestimmtes Geschlecht angesprochen wird. Dann verwendet die hauptamtliche Verwaltung auch den entsprechenden Genus, zum Beispiel die Lehrerin. Diesen Vorgaben des Rates deutscher Rechtschreibung möchte die Verwaltung auch weiter folgen, erklärte der OB abschließend.

In der anschließenden Fraktionsrunde erklärte Ilka Petzold für die Freie-Wähler-Fraktion: „Wir unterstützen die Auffassung der Stadtverwaltung und sehen für den Antrag der AfD derzeit keinen Handlungsbedarf. Humorlose, verbitterte Grabenkämpfe, bei denen haltlose Unterstellungen dazu dienen, Andersdenkende zu diffamieren, bringen uns nicht weiter.“ Albrecht Bolza-Schünemann vom Bürgerforum/Grüne/SPD verwies auf den Standpunkt der hauptamtlichen Verwaltung und betonte: „Es gibt genügend Vorschriften und wir sollten keine eigene Radebeuler Vorschrift einführen. Und wir sollten auch hier keine Zeit mit Debatten über die deutsche Sprache verschwenden, sondern uns auf unsere vielfältigen Aufgaben in unserer Stadt konzentrieren.“

Die CDU-Fraktion sei mehrheitlich der Auffassung, dass eine gendergerechte Sprache nicht zu einer Verbesserung der Sprachverständlichkeit führe, erläuterte Sven Eppinger für seine Fraktion. Aber auch für die CDU bestehe keine Notwendigkeit zum Beschluss des AfD-Antrages. Dieser wurde letztendlich mit sieben Stimmen dafür, vier Enthaltungen, 23 Gegenstimmen abgelehnt.

Von Sören Hinze