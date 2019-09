Adventskalender für guten Zweck

Radebeul

Der Lions Club Radebeul bringt auch in diesem Jahr wieder einen Kunstkalender für die Adventszeit heraus. Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun für Menschen in Radebeul“ kommt der Verkaufserlös drei Projekten des Familienzentrums zugute.

Das Bildmotiv stammt von der Künstlerin Friederike Curling-Aust und zeigt winterliche Szenen aus Radebeul. Darüber hinaus verbergen sich hinter den 24 Türchen adventliche Bilder.

Auflage von 1000 Stück

Jeder der auf 1000 Stück limitierten Kalender ist nummeriert und die Nummer dient gleichzeitig als Losnummer für die große Tombola. „Es warten um die 150 Preise“, sagt Thomas Rohe, der das Projekt beim Lions Club leitet. Darunter sind unter anderem Gutscheine für Restaurants, Kunstengel von Curling-Aust oder Räuchermännchen. Die Gewinnnummern werden in der Adventszeit auf der Internetseite des Lions Club bekannt gegeben. Ein Kalender kostet 15 Euro.

Feier für Einsame, Ausflug für Alleinerziehende

Im vorigen Jahr waren durch den Verkauf 16 500 Euro zusammengekommen. Der Erlös ging an die Lebenshilfe in Pirna, Meißen und Dresden. In diesem Jahr soll das Familienzentrum Radebeul von der Kunstkalender-Aktion profitieren. So wird mit den Mitteln zum einen wieder eine Weihnachtsfeier zu Heiligabend für einsame Menschen ermöglicht. „Man kann sich schon jetzt anmelden“, informiert Geschäftsführer Mathias Abraham. Zum anderen wird ein Ausflug für Alleinerziehende und ihre Kinder in den Freizeitpark „Kulturinsel Einsiedel“ organisiert. Des Weiteren dient der Erlös der Teilfinanzierung eines Sozialbusses. Den können sich Vereine beim Familienzentrum ausleihen.

Der Verkauf des Adventskalenders beginnt am 1. Oktober 2019. Er ist im Familienzentrum, im Schloss Wackerbarth sowie in der Tourist-Information erhältlich oder kann über die Internetseite des Lions Club Radebeul bestellt werden.

www.lions-radebeul.de

Von Silvio Kuhnert