Am Sonntag sollte der Nachfolger von Michael Langwald gewählt werden. Doch wegen Corona muss die Wahl verschoben werden. Der bisherige Amtschef wird deshalb wohl nun einige Monate länger im Amt bleiben, als er eigentlich geplant hatte.

Abgesagte Bürgermeisterwahl: Wie geht es jetzt in Ottendorf-Okrilla weiter?

Covid-19 - Abgesagte Bürgermeisterwahl: Wie geht es jetzt in Ottendorf-Okrilla weiter?