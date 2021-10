Abfischen mit Räuchern und Grillen in Reinhardtsgrimma

Reinhardtsgrimma

Beim ersten Abfischen am Feuerlöschteich Reinhardtsgrimma in diesem Herbst musste das Team um Fischzüchter Jürgen Weidig eine Sonderschicht einlegen. Eigentlich hatte die Mannschaft am späten Nachmittag schon zusammengepackt, war bereit, die Zelte abzubrechen. Seit dem frühen Morgen hatten er und seine Helfer Lachs- und Regenbogenforellen und Störe per Fangnetz und Köcher eingefangen und unter die Leute gebracht.

Im Anschluss daran hatte sich die Feuerwehr am gegenüberliegenden Ufer des Dorfteiches in Stellung gebracht – mit Bierzelt, kleiner Bühne, Räucherofen und Grill – und wollte nach der erfolgreichen Premiere im August 2019 ihr „Fisch grillen“ am Dorfteich wiederholen. Langburkersdorfer Forellen aus dem Zuchtbetrieb der Familie Ermisch bei Neustadt brutzelten und räucherten. Doch der Andrang an Gästen und ihr Hunger auf Fisch waren groß. Schon bald ging der Fisch zur Neige.

Abfischen auch an den nächsten drei Sonnabenden

Die Feuerwehr bat den heimischen Fischzüchter um Hilfe. Die Helfer packten die Sachen, die sie schon sauber gemacht hatten, wieder aus und sorgten für frischen Nachschub – in diesem Fall Lachsforellen –, damit Räucherofen und Grill nicht leer blieben. Später un­terhielten die „The Banneys“ aus Bannewitz mit irischer Folklore. 50 Cent pro verkaufter Speise und Getränk spendiert die Feuerwehr an Hochwassergeschädigte in der Ortsgemeinde Kordel (Eifel).

Das Abfischen im Glashütter Ortsteil Reinhardtsgrimma geht an den nächsten drei Sonnabenden im Oktober übrigens noch weiter – immer von 9 bis 15 Uhr. Lachsforellen, Regenbogenforellen, dutzende Störe sowie einige wenige Karpfen sind dann zu haben. Verkauft wird, solange der Vorrat reicht. Jürgen Weidig bewirtschaftet das Gewässer mitten im Ort seit 1987. Die Fischzucht, vom Bruder übernommen, wurde vom Hobby zum Nebenerwerb. Er züchtet die Fische, die er als Setzlinge im Frühjahr aus Dänemark importiert, bis Herbst, dann werden sie mit Netz und Köcher gefangen und vor Ort verkauft, also direkt vermarktet. Auch dieses Jahr rechnet er mit einer Tonne Fischertrag.

Von Daniel Förster