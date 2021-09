Ab sofort: Carsharing in Meißen

Meißen

Lärm und Schadstoffe führen im Meißner Straßenverkehr zunehmend zu Problemen. Dem könne man mit Carsharing aktiv entgegenwirken, ist sich Frank Buchholz von der Initiative „Bürger für Meißen“ sicher. Zudem sei das „ein großer Schritt zu einer modernen, flexiblen und nachhaltigen Form der Mobilität in Meißen.“

Am Dienstag eröffnet der mitteldeutsche Carsharing-Anbieter Teilauto zwei Stationen in der Domstadt. Am Busbahnhof direkt am Meißener S-Bahnhof und am Kleinmarkt können Meißner wie auch Besucher ab sofort Autos ausleihen. Zur Verfügung stehen ein Ford Fiesta der Fahrzeugklasse „Kleine“ und ein Ford Focus der Fahrzeugklasse „Kompakte“. Beide Fahrzeuge können die Nutzer via App, Homepage oder telefonisch reservieren.

23 Standorte in Deutschland

Meißen ist inzwischen die 23. Stadt, in der Teilauto präsent ist. Die Eröffnung der neuen Stellplätze in der Domstadt hatte sich zunächst immer wieder hinausgezögert. „So führten nicht nur der Verlauf der Coronapandemie zu Verzögerungen, sondern auch fehlende Verfügbarkeiten bei den Fahrzeugherstellern“, sagt Martin Schmidt. Er ist der verantwortliche Teilauto-Regionalleiter in Meißen.

„Carsharing ist ein einfaches Angebot für alle Menschen, ohne ein Auto selbst besitzen zu müssen“, sagt Frank Buchholz, „dies spart Geld im eigenen Portemonnaie und ist zudem ein wesentlicher Beitrag für eine lebenswerte Stadtentwicklung.“ Denn die Leihautos würden dazu beitragen, dass die Straßen nicht mehr so zugeparkt sind. Ein Carsharing-Fahrzeug ersetze bis zu zehn private Autos.

Bürgerinitiative setzte sich für Angebot in Meißen ein

Für die Initiative „Bürger für Meißen“ ist diese Eröffnung eine Herzensangelegenheit. Drei Jahre lang setzten sich die Mitglieder dafür ein, Teilauto nach Meißen zu bringen. Vor allem in kleineren Städten mit weniger als 100 000 Einwohnern hängt das Carsharing-Angebot stark vom lokalen Engagement ab. Dem Unternehmen zufolge müssen dort Freiwillige die Fahrzeuge pflegen und warten.

In den vergangenen Monaten warb die Bürgerinitiative für Teilauto, um das Unternehmen in der Region bekannter zu machen. Dazu seien sie laut Martin Schmidt auf örtliche Unternehmen und Vereine, aber auch Privatpersonen zugegangen.

Teilauto in mehreren Städten in der Region vertreten

In anderen Städten der Region ist das Carsharing-Prinzip bereits seit Jahren etabliert, darunter Dresden, Radebeul und Pirna. 1992 in Halle an der Saale als Verein gegründet, startete Teilauto ein Jahr später dort mit seinem Carsharing-Angebot. Aus dem Verein ging schließlich 2004 die Mobility Center GmbH hervor, die unter der Marke Teilauto das Angebot weiterführt. Zur Teilauto-Flotte in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gehören heute insgesamt 1350 Autos. Eigenen Angaben zufolge nutzten 54 000 Menschen in Mitteldeutschland das Angebot von Teilauto.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Eröffnung der beiden Standorte in Meißen sind am Dienstag Vertreter der Stadt, Kommunalpolitiker und Mitglieder der Bürgerinitiative vor Ort am neuen Stellplatz am Kleinmarkt. Teilauto-Regionalleiter Martin Schmidt sagt: „Der Grundstein für das Gelingen ist gelegt und wir hoffen, dass sich schnell ausreichend Nutzer finden, damit das Angebot für Teilauto wirtschaftlich betrieben werden kann.“

Weitere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Preisen im Internet: teilauto.net.

Von Sabrina Lösch