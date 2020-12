Ab Sonntag neue VVO-Fahrpläne

Dresden

Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel müssen ab dem 13. Dezember die neuen Fahrpläne des Verkehrsbundes Oberelbe (VVO) beachten. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) passen ihre Pläne zum 4. Januar an. Die Abfahrtszeiten der Regionalbahn Dresden – Königsbrück (RB 33) ändern sich um bis zu 18 Minuten und die durchgebundenen Züge zum Hauptbahnhof entfallen. Nach Angaben des VVO verbessert sich der Anschluss an S-Bahnen der Linie S1 nach Pirna.

Auf der Müglitztalbahn (RB 72) enden nun alle Züge aus Altenberg in Heidenau. Die bis dato durchgehenden Züge in Richtung Hauptbahnhof fallen wegen zu geringer Nachfrage weg, mit Ausnahme vom Ski- und Wanderexpress. In diesem Jahr erscheint erstmalig ein vollständiges Fahrplanbuch. Dieses ist im VVO-Shop, sowie in den Servicezentren der Verkehrsbetriebe erhältlich.

Alle Änderungen finden Bürger auf der Webseite www.vvo-online.de sowie im Fahrplanbuch. Bei Fragen steht die Infohotline der VVO telefonisch unter 825 65 55 zur Verfügung.

Von DNN