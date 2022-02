Radebeul

Die Radebeuler Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat in einer Videokonferenz ein neues Sprecherteam ernannt. Die Vereinsmitglieder der Ortsgruppe wählten Thomas Weist, Silke Gauthier, Christian Wunderlich, Jens Dreger sowie Rainer Zeimetz ins Sprecherteam. Thomas Weist bleibt somit der Sprecher der Ortsgruppe, die mit mit 238 Mitgliedern die viertgrößte der neun Ortsgruppen des ADFC in Sachsen ist. Sie ist neben Radebeul auch zuständig für Coswig, Weinböhla und Moritzburg.

In den vergangenen zwei Jahren sind 40 neue Mitglieder hinzugekommen. „Das zeigt auch den Bedeutungszuwachs, den das Radfahren in den letzten Jahren erhalten hat.“ sagt Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen. Gerade während Corona satteln immer mehr Menschen auf das Zweirad um. Hierfür wird allerdings auch die richtige Infrastruktur benötigt. Zu tun gibt es diesbezüglich in Radebeul Einiges: Beim Fahrradklima-Test des ADFC erreichte die Lößnitzstadt im Herbst 2020 nur eine magere Note 4. Und so sind nicht nur die Mitglieder des ADFC, sondern auch die Stadtverwaltung an vielen kleinen Baustellen tätig.

ADFC arbeitet an Radverkehrskonzept

Seit einiger Zeit arbeitet die Stadt an einem Radverkehrskonzept, bei dem der ADFC in engem Austausch mit dem Rathaus steht, wie der Verein bekannt gibt. Ein weiteres Thema ist die Radschnellwegverbindung, die der Freistaat von Dresden aus in westlicher Richtung bis nach Coswig bauen will. Außerdem stehen auch sichere Fahrradabstellmöglichkeiten an Bahnhöfen auf der Liste des Radebeuler ADFC.

Nachdem der Landesverband des Fahrradclubs im Sommer 2020 eine Studie zum Fahrradparken veröffentlicht hatte, stellte der Freistaat Geld für Fahrradboxen und Radparkhäuser zur Verfügung. Mit einer besseren Verknüpfung von Rad und Bahn hofft der ADFC, dass es für Pendler nach Dresden noch attraktiver wird, vom Auto umzusteigen. So könnten Staus und die Klimabelastung durch den Verkehr weiter reduziert werden.

Lastenräder kostenlos Online ausleihen

Neben der verkehrspolitischen Arbeit hat die ADFC-Ortsgruppe auch das Lastenrad im Blick, das für kleine Besorgungen und Transporte in der Innenstadt immer beliebter wird. Über das Internet-Portal „Frieda und Friedrich“ stellt der ADFC kostenlos Lastenräder zur Verfügung. Zwei davon stehen in Radebeul. Eins kann am Fahrradgeschäft „Tretmühle“ an der Moritzburger Straße, das andere am „Allerhand“-Gebrauchtwarenladen an der Wasastraße abgeholt werden.

Auch der Elberadweg wird die Ortsgruppe in Zukunft sicher beschäftigen. „Der Zuwachs an Mitgliedern in Radebeul zeigt einmal mehr: Radfahren ist mehr als ein kurzer Trend. Und wer sichere Radwege will, engagiert sich im ADFC“, so Konrad Krause. „Es ist super, dass sich in Radebeul eine Gruppe gefunden hat, die hier etwas voranbringen möchte.“ In der „großen Lücke zwischen den Versprechungen der Politik und den Gefährdungen für Radfahrer in der Realität“ sieht Krause auch den Grund, warum immer mehr Leute den ADFC als starke Stimme für das Fahrrad unterstützen.

Unter dem Motto „Mehr Platz Fürs Rad“ hat der ADFC im vergangenen Jahr das Ziel einer gerechteren und realistischeren Verkehrsplanung formuliert, die sich vor allem an den Bedürfnissen der Menschen orientiere. Auch wenn die Corona-Pandemie der ehrenamtlichen Arbeit im ADFC immer wieder gewisse Grenzen setzte, will die Ortsgruppe jetzt voll durchstarten.

Von Tim Krause