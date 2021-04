Radebeul

Wie bei einer Talfahrt trete ich seelenruhig in die Pedale. Es ist windstill. Wie frisch frisierte Bergkämme blitzen aus den Seitenstraßen die Weinhänge hervor. Sonnenuntergang in Radebeul – auch Nizza des Nordens genannt. Doch dann endet der Fahrradstreifen. Nun muss ich wieder die Fahrbahn teilen. Ärgerlich – nicht nur für mich, sondern auch für die motorisierten Verkehrskollegen. Ich werde diskret überholt. Das Auto verschwindet zügig am Horizont und hinterlässt dezenten Abgasduft. Ich fahre besonders nah am Bordstein, um der Kolonne hinter mir nicht in die Quere zu kommen.

214 Personen aus Radebeuk haben beim Fahrradklima-Test vom ADFC teilgenommen. Quelle: Sören Hinze

Jeder zweite Radfahrer fühlt sich im Radebeuler Verkehr gestresst. Das hat der jüngst veröffentliche Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ergeben. Ist Radfahren dort wirklich so nervenaufreibend? Um es herauszufinden, habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und den Selbsttest gemacht. Einmal quer durch Radebeul, entlang der Hauptstraße: von Dresden bis nach Coswig und wieder zurück. Was läuft schief und wo tritt es sich gar nicht so schlecht?

Elbe und Weinhänge umranden Radebeul. Mehrere Dorfkerne spiegeln die gemütliche Seele der Kleinstadt wider. Doch wer per Pedale durch den Straßenverkehr tingelt, wird immer wieder ausgebremst. Gründe sind holpriges Kopfsteinpflaster oder sandige Gehwege, Falschparker und fehlende Fahrradstreifen. Makel, die nicht nur der Fahrradklima-Test hervorhebt, auch mir fallen sie bei meiner Tour durch Radebeul auf.

Beim Verkehrsschild "Gehweg" in Kombination mit "Radverkehr frei" ist Fahrstress für alle Verkehrsteilnehmer vorprogrammiert. Quelle: Sören Hinze

Dresden und Radebeul gehen fließend ineinander über

An der Unterführung der A 4 beginnt meine Testfahrt. Doch schon nach wenigen Metern endet der Fahrradstreifen. Fußgänger oder Autofahrer müssen sich nun ihren Weg mit Radfahrern teilen. Ich entscheide mich für den Gehweg. Während ich mit gemäßigter Geschwindigkeit über Waschbetonplatten holpere, bahnt sich der erste Konflikt an. Nörgelnd und mit finsterer Miene mustert mich eine Fußgängerin – und dreht sich wieder zu ihren Kindern. „Vorsicht“, warnt sie die Kleinen flüsternd und treibt sie mit schützenden Armen an den Wegrand. Ich passiere im Schritttempo. Eng wird es auch an der nächsten Haltestelle, wo ein Teenager auf der Bank wartet. Mit dem Blick am Display klebend zieht er instinktiv die ausgestreckten Beine ein. So wenig Platz bleibt uns beiden auf dem Gehweg.

Mehr als 200 Personen aus Radebeul haben am ADFC Fahrradklima-Test 2020 teilgenommen. Besonders schlecht schnitt Radebeul beim Thema Sicherheitsgefühl ab. Mehr als zwei Drittel fühlen sich beim Radfahren von anderen Verkehrsteilnehmern bedrängt oder gefährdet. Gelobt wird hingegen die Erreichbarkeit des Stadtzentrums per Rad. Im Zentrum kommt auch bei mir Fahrspaß auf. Denn ab der Wasastraße gibt es auf meiner Straßenseite einen Radstreifen. Das eigene Radterritorium wirkt wie Rückenwind: Die Autos können links an mir vorbeiziehen und das Fußvolk muss nicht mehr um seine Füße fürchten. Doch die angenehme Streckenführung endet nach wenigen Kilometern, hinter dem Stadtzentrum in Kötzschenbroda.

Hinter dem Stadtzentrum wird es eng: Radfahrer müssen sich eine eigene Fahrspur zwischen Schienen und Bordstein erkämpfen oder auf den holprigen Gehweg ausweichen. Quelle: Sören Hinze

Es folgt der brenzligste Abschnitt meiner Fahrprobe: Ab der Kreuzung im Herzen von Radebeul bis nach Coswig gibt es keinen Radweg mehr. Diesmal teile ich mir die Fahrbahn mit den Autos. Doch nach dem mich eine Harley-Davidson mit knatterndem Auspuff überholt, wechsele ich von der Straße auf den Gehweg. Dort muss ich mich nicht mehr zwischen Autos und Bordstein quetschen. Stattdessen nerven gepflasterte Einfahrten, Bordsteine von Querstraßen und die schmalen Schotterwege.

Je näher ich dem Ortsausgang komme, desto enger werden die Gehwege. Teilweise gibt es gar keine. Nur noch ein weißer Streifen trennt hier den motorisierten vom muskelkraftbetriebenen Verkehr. Bordsteine gibt es keine. Schlechte Karten für alle Verkehrsteilnehmer. Denn auch Autofahrer müssen besonders vorsichtig sein, um an den Radfahrern vorbeizumanövrieren.

In Radebeul-Zitzschewig, kurz vor dem Ortsausgang, ziehen Radfahrer den Kürzeren. Nur ein Streifen trennt den Verkehr. Baustellenschilder verengen den ohnehin schmalen Weg. Quelle: Sören Hinze

Am Ortsausgang angekommen, heißt es für mich umkehren. Nun aber nicht nochmal auf der Meißner Straße – lieber etwas gemütlicher. Ich wähle die Nebenstraßen, die mich durch die historischen Dorfkerne führen. Dort entfaltet sich der zeitlose Charme der Stadt. Solange kein Konkurrenzverkehr aufkreuzt, lässt es sich in aller Ruhe durch die asphaltierten Fahrbahnen kurbeln. Es duftet nach Grillanzünder und Wochenende. Im Zentrum biege ich ab zum Elbufer und strampele am Fluss entlang zurück nach Dresden.

Wenn wenig los ist, können die Nebenstraßen und Dorfkerne in aller Gemütlichkeit befahren werden - obwohl es gar keine Radwege gibt. Quelle: Sören Hinze

Abseits des Autoverkehrs, entlang des Elberadwegs, lässt es sich am besten Radfahren. Daran könnte sich die Stadt ein Beispiel nehmen: Verkehrsteilnehmer trennen und Radfahrern eigene Fahrbahnen spendieren. Meine Fazit nach dem Selbsttest: Mehr Radstreifen bedeuten weniger Stress für alle und freie Fahrt für Radfahrer – die dann auch nicht mehr als Konkurrenten auftreten.

Von Sören Hinze