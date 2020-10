A 17: Anschlussstelle Heidenau in Richtung Dresden ab Dienstag zwei Tage gesperrt

Heidenau

Am Dienstag und Mittwoch ist die Auffahrt auf die A 17 an der Anschlussstelle Heidenau in Fahrtrichtung Dresden gesperrt. Der Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Betonfahrbahn. Reisende, die dort in Richtung Dresden auffahren wollen, sollen die Anschlussstelle Heidenau in Richtung Prag benutzen. Per Wendefahrt an der Anschlussstelle Pirna gelangen sie dann auf die Richtungsfahrbahn Dresden. Die Abfahrt an der Anschlussstelle Heidenau in Fahrtrichtung Dresden bleibt über eine kurze Ausfahrt gewährleistet.

Das Landesamt für Straßenbau bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besonders umsichtige Fahrweise im Bereich der Arbeiten sowie auf der Umleitung.

Von DNN